آژانس آنروا از آمادگی ۸ هزار معلم برای تسهیل بازگشت کودکان غزه به تحصیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس امدادرسانی و کاریابی برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) با انتشار بیانیه‌ای از آمادگی بیش از ۸ هزار معلم برای تسهیل بازگشت کودکان به تحصیل و ازسرگیری فعالیت‌های آموزشی در نوار غزه خبر داد.

این نهاد بین‌المللی که خود را بزرگترین سازمان بشردوستانه فعال در غزه می‌داند، در بیانیه خود تأکید کرد که باید بدون هیچ مانعی امکان ادامه فعالیت داشته باشد. در بخشی از این بیانیه آمده است: کودکان غزه برای مدت زمان بسیار طولانی از دسترسی به آموزش محروم مانده‌اند.

این محرومیت آموزشی نتیجه مستقیم جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه است که تاکنون به شهادت تقریبا ۶۸ هزار فلسطینی انجامیده است. حملات متوالی نیرو‌های اشغالگر، نه تنها زیرساخت‌های حیاتی بلکه اکثر مراکز آموزشی را نیز نابود کرده و باعث محرومیت دانش‌آموزان از تحصیل در طول دو سال گذشته شده است.

منبع: الجزیره