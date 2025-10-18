استاندار کردستان گفت: قرآن، کتاب وحدت و کردستان، سرزمین همدلی شیعه و سنی است؛ مردمان این دیار سال‌ها در کنار هم زیسته‌اند و این وحدت پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از پیش تقویت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  آرش زره‌تن لهونی در آیین افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، ضمن قدردانی از انتخاب کردستان به‌عنوان میزبان این رویداد ملی، اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان با تمام توان در خدمت این برنامه ارزشمند بوده‌اند تا میزبانی در شأن مردم مؤمن و قرآنی کردستان رقم بخورد.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و مذهبی استان افزود: کردستان، سرزمین تاریخ، فرهنگ و معنویت است و مردم این خطه علاقه‌مند و ارادتمند به قرآن، پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) هستند.

زره‌تن لهونی با تأکید بر اینکه حضور نخبگان قرآنی کشور در کردستان جلوه‌ای از وحدت اسلامی است، گفت: این میزبانی ۱۰ روزه، ضمن تقویت همبستگی ملی، فرصت ارزشمندی برای معرفی تاریخ، تمدن و وحدت مردم کردستان به سایر نقاط کشور فراهم می‌کند.

استاندار کردستان همچنین به وجود چندین قرآن تاریخی در استان اشاره کرد و افزود: این قرآن‌های گران‌سنگ طی قرن‌ها با عشق و احترام از سوی مردم نگهداری شده‌اند که مشهورترین آنها، قرآن تاریخی نِگل است.

وی با اشاره به برگزاری بیش از ۲۰۰ محفل انس با قرآن از آغاز برنامه‌های مقدماتی این مسابقات تاکنون تصریح کرد: امید است ثمره این رویدادها، عمل هرچه بیشتر آحاد جامعه به آموزه‌های قرآن کریم باشد.

استان کردستان از ۲۶ مهر تا ۶ آبان‌ماه، میزبان چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور ۳۲۴ قاری از سراسر کشور است و در روز‌های ۷ و ۸ آبان نیز جشنواره بین‌المللی قرآن نِگل در سنندج برگزار خواهد شد.

