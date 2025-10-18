باشگاه خبرنگاران جوان - الهه سعادتی، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران، لزومِ توانمندسازیِ محیط برای افراد دارای معلولیت را متذکر شد و راهکار را در فرهنگ سازی در کل جامعه دانست.

وی با بیان این که بهزیستی بر توانایی افراد نابینا و معلول تاکید دارد، افزود: این افراد نسبت به سایرین توانمندتر هستند.

سعادتی با اشاره به این که نباید برای بسیاری از این افراد از لفظ معلول بهره گرفت، گفت: بسیاری هنرمندان و نخبگان کشورمان از میان این قشر هستند.

وی آگاه سازی جامعه را در پیشبردِ اهداف بهزیستی مهم برشمرد و تاکید کرد: بهزیستی توانمندی این افراد را نمایان می‌سازد. بسیاری افراد کم بینا و نابینا در بسیاری عرصه‌های هنری و علمی خوش درخشیده‌اند و امروز جزئی از نخبگان کشور هستند.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران با اشاره به درخشش نابینایان در کنکور و رشته‌هایی نظیر پزشکی، خاطرنشان کرد: مناسب سازی فضای شهری باید برای این افراد اتفاق افتد.

سعادتی از وضعیت اسفناک تردد افراد دارای معلولیت و کم بینا و نابینا در سطح شهر سخن گفت و افزود: بهزیستی بخش‌هایی از شهر را به این افراد اختصاص داده و سعی دارد آن را در کل شهر اجرا کند.

وی با اشاره به لزومِ گویاسازی بسیاری برنامه‌ها و اپلیکیشن‌ها نظیر تاکسی‌های اینترنتی گفت: افراد نابینا برای تردد از عرض خیابان‌ها دچار مشکل هستند. البته این افراد مهارت خوبی در جهت‌یابی دارند ولی فضای شهری هم باید برای این افراد مناسب سازی شود.

سعادتی در برنامه‌ای رادیویی، گفت: دسترس پذیری افراد دارای معلولیت در سطح شهر بسیار کمرنگ است. مناسب سازی و مبلمان شهری برای این افراد قابل قبول و تردد نیست و مکان‌های اداری و بسیاری بوستان‌ها نیازمندِ بازنگری هستند.

منبع: صدا و سیما