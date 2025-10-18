کادر سرپرستی کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ پس از بازدید از هتل‌های مختلف محل اقامت تیم‌های ملی، از هتل محل اقامت پنچاک سیلات کاران هم بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در بازدید‌هایی که با حضور علیرضا پاکدل سرپرست کاروان، دکتر حمید عزیزی، عبدی افتخاری، محمد کاظمی و دکتر رضا شجیع اعضای کادر سرپرستی انجام شد اعضای کادر سرپرستی برای دو نماینده بانوان و آقایان کشورمان در این رقابت‌ها آرزوی موفقیت کردند.

در ادامه علیرضا مرتاضی ملی پوش پنچاک سیلات کشورمان گفت:در این مدت محدود مسئولین فدراسیون، انجمن و آقای ملازاده (مربی) خیلی برای ما زحمت کشیدند تا بتوانند ما را به آمادگی مطلوب برسانند و بعنوان نمایندگان ورزشی کشورمان آمده‌ایم تا دل مردم و خانواده مان را شاد کنیم.

نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم افزود:ما نماینده یک کشوریم و مطمئن باشید حتی اگر جایی کم آوردیم دویستمان را بگذاریم و با تمام توان بمصاف حریفان برویم تا با کسب مدال دل مردم کشورم شاد و آنها را خوشحال کنم.

در ادامه همایون خرم رییس انجمن پنچاک سیلات ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص برگزاری روند انتخابی و اردوی آماده سازی عنوان داشت دو نماینده کشورمان با تمام توان بمصاف حریفان خواهند رفت.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، کمیته المپیک
خبرهای مرتبط
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
ترکیب تیم هندبال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
دبیرکل کمیته ملی المپیک:
انتظار کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی جوانان را داریم/ امیدواریم میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی باشیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
آخرین اخبار
علیرضا مرتاضی فردا به مصاف نماینده بحرین می‌رود
اسبقیان: محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم/ واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج می‌شود
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
ایران در جایگاه پنجم بخش تیمی قرار گرفت
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
مجیدی در آستانه اخراج از تیم اماراتی
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
ملی پوش پنچاک سیلات:آمده‌ایم تا مردم کشورمان را خوشحال کنیم
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
تمجید رییس فدراسیون جهانی اسکی روی آب از توسعه این رشته آبی در ایران
والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال جهان؛ نخستین حضور ایران در جمع ۱۶ تیم برتر
پرسپولیس با بازوبند مشکی مقابل خیبر
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
کارلوس ناسار در آستانه ترک بلغارستان
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
سید حسین حسینی به کمیته انضباطی سپاهان احضار شد
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
معرفی برترین‌های هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش
صعود پرگل یاران یخچالی به یک چهارم نهایی جام حذفی آلمان
کونسیسائو از وضعیت الاتحاد راضی نیست
راستینه: خود تحقیری برخی جریان‌های سیاسی به ورزش هم سرایت کرده است
آسیب‌دیدگی بازیکن استقلال جدی نیست
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها