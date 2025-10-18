باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در بازدید‌هایی که با حضور علیرضا پاکدل سرپرست کاروان، دکتر حمید عزیزی، عبدی افتخاری، محمد کاظمی و دکتر رضا شجیع اعضای کادر سرپرستی انجام شد اعضای کادر سرپرستی برای دو نماینده بانوان و آقایان کشورمان در این رقابت‌ها آرزوی موفقیت کردند.

در ادامه علیرضا مرتاضی ملی پوش پنچاک سیلات کشورمان گفت:در این مدت محدود مسئولین فدراسیون، انجمن و آقای ملازاده (مربی) خیلی برای ما زحمت کشیدند تا بتوانند ما را به آمادگی مطلوب برسانند و بعنوان نمایندگان ورزشی کشورمان آمده‌ایم تا دل مردم و خانواده مان را شاد کنیم.

نماینده وزن منهای ۶۳ کیلوگرم افزود:ما نماینده یک کشوریم و مطمئن باشید حتی اگر جایی کم آوردیم دویستمان را بگذاریم و با تمام توان بمصاف حریفان برویم تا با کسب مدال دل مردم کشورم شاد و آنها را خوشحال کنم.

در ادامه همایون خرم رییس انجمن پنچاک سیلات ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص برگزاری روند انتخابی و اردوی آماده سازی عنوان داشت دو نماینده کشورمان با تمام توان بمصاف حریفان خواهند رفت.