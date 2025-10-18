در آیینی باشکوه و هم‌زمان با مراسم جهانی‌شدن روستای سهیلی، از کتاب «روستای گردشگری سهیلی» اثر امین ابراهیمی درکوئی، نویسنده و عکاس جوان قشمی، با حضور معاون رئیس‌جمهور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مسئولان ملی و استانی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -مراسم رونمایی از کتاب «روستای گردشگری سهیلی» اثر امین ابراهیمی درکوئی، نویسنده و عکاس جوان و بااستعداد جزیره قشم، با حضور معاون رئیس‌جمهور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، جمعی از مسئولان ملی و استانی و اهالی فرهنگ در روستای سهیلی برگزار شد.

در این آیین، معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی، انسانی و گردشگری جزیره قشم اظهار کرد: جزیره قشم سرشار از جوانان خلاق و توانمند است و آقای امین ابراهیمی درکوئی یکی از چهره‌های ارزشمند این سرزمین محسوب می‌شود.

وی افزود: افتخار داریم که امروز، هم‌زمان با ثبت جهانی روستای سهیلی، از اثر ماندگار این نویسنده و عکاس جوان نیز رونمایی کنیم؛ اثری که می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی این روستای زیبای قشم ایفا کند.

این مراسم با استقبال گسترده اهالی منطقه، فعالان فرهنگی و گردشگری و علاقه‌مندان به میراث بومی همراه بود و رونمایی از این کتاب را به نمادی از افتخار و خودباوری جوانان جزیره تبدیل کرد.

برچسب ها: معاون رییس جمهور ، قشم ، سهیلی
خبرهای مرتبط
حضور سعید سهیلی در شبکه آی فیلم +تصاوير
سهیلی: عید را در مشهد با مادرجونم جشن می گیرم، علی کریمی را خیلی دوست دارم
به بهانه ورود گشت ارشاد به شبكه خانگي؛
سعيد سهيلي:"گشت ارشاد" فيلم من نيست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کارزار نجات عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس
هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر قایقرانی - بندرعباس
صدور حکم سنگین برای باند بین‌المللی قاچاق سیگار در بندرعباس
فرزند ایران با «کتاب سهیلی» پرچم غرور را برافراشت
آخرین اخبار
فرزند ایران با «کتاب سهیلی» پرچم غرور را برافراشت
صدور حکم سنگین برای باند بین‌المللی قاچاق سیگار در بندرعباس
کارزار نجات عمارت کلاه‌فرنگی بندرعباس
هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر قایقرانی - بندرعباس
شورای عالی مناطق آزاد توانمندسازی جوامع محلی را دنبال می کند