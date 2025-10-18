فرزند ایران با «کتاب سهیلی» پرچم غرور را برافراشت

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -مراسم رونمایی از کتاب «روستای گردشگری سهیلی» اثر امین ابراهیمی درکوئی، نویسنده و عکاس جوان و بااستعداد جزیره قشم، با حضور معاون رئیسجمهور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، جمعی از مسئولان ملی و استانی و اهالی فرهنگ در روستای سهیلی برگزار شد.
در این آیین، معاون رئیسجمهور با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی، انسانی و گردشگری جزیره قشم اظهار کرد: جزیره قشم سرشار از جوانان خلاق و توانمند است و آقای امین ابراهیمی درکوئی یکی از چهرههای ارزشمند این سرزمین محسوب میشود.
وی افزود: افتخار داریم که امروز، همزمان با ثبت جهانی روستای سهیلی، از اثر ماندگار این نویسنده و عکاس جوان نیز رونمایی کنیم؛ اثری که میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی این روستای زیبای قشم ایفا کند.
این مراسم با استقبال گسترده اهالی منطقه، فعالان فرهنگی و گردشگری و علاقهمندان به میراث بومی همراه بود و رونمایی از این کتاب را به نمادی از افتخار و خودباوری جوانان جزیره تبدیل کرد.