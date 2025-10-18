باشگاه خبرنگاران جوان - در آزمایشی، تعداد پیام‌هایی را که حساب‌ها می‌توانند بدون پاسخ از گیرنده ارسال کنند، محدود می‌کند. این شرکت پیام‌رسان در حال حاضر محدودیت‌های مختلفی را آزمایش می‌کند. اما هدفش عددی است که فقط فرستندگان و منتشرکنندگان هرزنامه در حجم بالا را هدف قرار می‌دهد.

گفته می‌شود که تمام پیام‌های افراد و کسب و کار‌ها شامل سقف ارسال پیام‌های بدون پاسخ می‌شود؛ و در این محدودیت، این که یک حساب، چندین پیام خوانده نشده به یک گیرنده ارسال کرده است، محاسبه می‌شود. اما اگر فرد پاسخ دهد، آن پیام‌ها از شمارش ماهانه حذف می‌شوند. واتس‌اپ به حساب‌هایی که به محدودیت نزدیک می‌شوند، هشدار می‌دهد.

واتس‌اپ به وب‌سایت فناوری تِک کرانچ اعلام کرد کاربران عادی احتمالا به این محدودیت نخواهند رسید؛ و این آزمایش واقعا برای کسب و کار‌ها و منتشرکنندگان هرزنامه، مناسب به نظر می‌رسد و طی هفته‌های آینده، در چندین کشور اجرا خواهد شد.

بیش از سه میلیارد نفر در سراسر جهان از واتس‌اپ استفاده می‌کنند. این برنامه پیام‌رسان با افزایش تعداد کاربرانش، شاهد افزایش حجم هرزنامه‌ها بوده است. پیام‌های مخاطبین ناشناس حاوی تبلیغات، تلاش‌های فیشینگ یا لینک‌های کلاهبرداری، بیشتر ظاهر می‌شوند.

بر اساس گزارش انگجت، این آزمایش جدیدترین تلاش شرکت واتس‌اپ برای مقابله با مشکل رو به وخامت هرزنامه و کلاهبرداری است. این شرکت سال گذشته، قابلیت لغو اشتراک از پیام‌های بازاریابی کسب و کار‌ها را اضافه کرد و از ماه اوت امسال، وقتی کسی که در مخاطبین کاربران نیست، آنها را به گروهی اضافه می‌کند، به کاربران اطلاع می‌دهد.

در کنار اعلام خبر این قابلیت آزمایشی، واتس‌اپ اعلام کرد که بیش از ۶.۸ میلیون حساب مرتبط با مراکز کلاهبرداری را در نیمه اول سال ۲۰۲۵ مسدود کرده است.