باشگاه خبرنگاران جوان- صفحه «افغانستان عاری از فلج اطفال» اعلام کرد که کارزار مشترک واکسیناسیون فلج اطفال با استفاده از واکسن‌های تزریقی (اف‌آی‌پی‌وی) و قطره‌ای (اوپی‌وی) از امروز شنبه، ۲۶ مهر در تمام شهرستان های استان کنر و شماری از شهرستان های استان های نورستان و لغمان آغاز شده است.

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، در سال جاری میلادی دو مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان شناسایی شده است. همچنین آمار این سازمان نشان می‌دهد که ۱۸ مورد محیطی ویروس فلج اطفال نیز در افغانستان شناسایی شده است.

گفتنی است که در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که بیماری فلج اطفال در آن‌ها به صفر نرسیده است.