باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۷۴ هزار و ۴۴۶ واحد در سطح ۳ میلیون و ۴۸ هزار واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۱۷ هزار و ۸۷۷ واحد در ارتفاع ۸۸۷ هزار و ۵۱۳ هزار واحدی قرار گرفت.

در جریان معاملات امروز سه نماد فارس، فملی و فولاد بیشترین تاثیر بر شاخص و سه نماد وبملت، خساپا و خودرو پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

امروز شاخص کل فرابورس با افزایش ۴۴۴ واحد در سطح ۲۶ هزار و ۷۵۱ واحدی ایستاد؛ امروز کگهر، براساس و آریا بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، نان و خنور پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه بانک‌ها با ارزش معاملاتی ۶۶۲ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی و فلزات اساسی و شیمیایی در جایگاه بعدی ایستادند.