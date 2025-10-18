باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در نشست خبری با رؤسای فدراسیونهای ورزشی با هدف بررسی راههای استفاده از ظرفیت گسترده ورزش در ترویج ازدواج، ارتقای مشارکت اجتماعی و حل مسائل جوانان با تأکید بر اهمیت الگوپذیری در جامعه گفت: جوانانی در کشور داریم که نه تنها در حوزه ورزش از چهرههای برجسته و شاخص هستند، بلکه در زندگی شخصیشان نیز بسیار موفق عمل کردهاند. این افراد ازدواج به موقع داشته و برخی از آنها خانوادههای پرجمعیتی دارند. ما باید چنین خانوادههایی را به عنوان الگو به مردم معرفی کنیم تا جامعه از این نمونههای موفق بهرهمند شود.
وی افزود: نگرانیهای مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور، موضوعی است که ما به شدت آن را دنبال میکنیم. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، پیشبینیها برای سالهای ۱۴۳۰ و ۱۴۴۰ نگرانکننده است و میتواند به کاهش شدید جمعیت جوان منجر شود.
ضرورت حفظ ظرفیت جمعیتی و نیروی انسانی جوان
رحیمی تصریح کرد: برای اینکه ایران به توسعه پایدار برسد و در مسیر موفقیت حرکت کند، به نیروی انسانی جوان و پویا نیاز دارد. ما یک پنجره زمانی پنج تا ده ساله در پیش داریم تا بتوانیم ظرفیت جمعیتی کشور را حفظ کنیم. معرفی خانوادههای موفق ورزشی به عنوان الگو، هم میتواند جذاب باشد و هم تشویقکننده دیگر جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده.
اجرای برنامه «قهرمان خانواده» در شبکه ۳
معاون وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: شبکه ۳ صدا و سیما قصد دارد برنامه ویژهای با عنوان «قهرمان خانواده» برگزار کند که در آن، قهرمانان ورزشی که در حوزه خانواده نیز موفق هستند به مردم معرفی میشوند. ما باور داریم خشت اصلی جامعه ایرانی خانواده است و چهرههایی که محبوب مردم هستند و زندگی متعادل دارند، باید به عنوان نمونههای موفق در جامعه شناخته شوند.
فستیوال ملی جوانان ایران؛ نمادی از امید، نشاط و وفاق ملی
رحیمی درباره جشنواره ملی جوانان ایران اظهار داشت: این جشنواره بر اساس تصمیم هیئت دولت و تأکید رئیس جمهور به منظور گرامیداشت موفقیتهای ورزشی کشور طی یک سال گذشته برگزار میشود. این رویداد که از ۲ تا ۸ آبان در فضای باز و در استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد، با مشارکت ۶ شهر این استان از جمله زابل، زاهدان، سراوان، سرباز، ایرانشهر و چابهار برگزار میشود.
وی افزود: در هر شهر یک خواننده ملی به همراه یک یا دو هنرمند دیگر برنامه اجرا میکنند. همچنین استندآپ کمدینهای مطرحی، چون آقای ریوندی و آقای قیاسی حضور خواهند داشت. مجریان شناخته شدهای همچون فرزاد حسنی یا علی ضیا اجرای این برنامهها را برعهده خواهند داشت. انتظار میرود هر برنامه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر مخاطب داشته باشد.
خدمات بهداشتی و مشاورهای ویژه در کنار جشنواره
رحیمی تأکید کرد: در کنار برنامههای شاد و هنری، تیمی ۵۰ نفره از داوطلبان حوزه بهداشت و درمان حضور خواهند داشت که روزانه ۵۰ پزشک متخصص و فوق تخصص از سراسر کشور در قالب شبکه «ایران یاران» به ویزیت، درمان و ارائه داروی رایگان خواهند پرداخت. همچنین خدمات مشاورهای از جمله مشاوره ازدواج و روانشناسی به مخاطبان ارائه میشود.
توسعه شبکه داوطلبی «ایران یاران» و نقش جوانان در بحرانها
معاون امور جوانان وزارت ورزش با اشاره به اهمیت کار داوطلبانه گفت: هدف شبکه «ایران یاران» تقویت روحیه داوطلبانه و خیرطلبانه در بین جوانان است. تاکنون بیش از ۳۷ هزار نفر در سراسر کشور در این شبکه سازماندهی شدهاند. این ظرفیت به ما کمک میکند تا در حوزه ورزش و دیگر عرصهها از توانمندیهای جوانان بهرهمند شویم.
وی افزود: جوانان عضو این شبکه میتوانند در شرایط بحرانهای مختلف، از جمله بحرانهای جنگی و غیرجنگی، سازماندهی شده و به کشور خدمت کنند. با حمایت فدراسیونها، این ظرفیت را در رویدادهای بزرگ به کار خواهیم گرفت.
برنامهریزی برای برگزاری جشنواره در سراسر کشور
رحیمی در پایان بیان کرد: در دو ماه آینده تلاش داریم این جشنواره را در تمامی استانهای کشور برگزار کنیم، به ویژه در مناطق محروم و جاهایی که دشمنان سرمایهگذاری منفی دارند. با برگزاری این جشنوارهها، امید و نشاط را در بین جوانان و خانوادهها افزایش میدهیم و موجی از وفاق ملی و امیدآفرینی را در کشور ایجاد میکنیم.