باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم

بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب در مورد انس با قرآن که هر بُعد آن معجز الهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرور بخش هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد معجزه بزرگ الهی که فرمودند: «همه‌چیز قرآن معجزه است.»

مطالب مرتبط
توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم
young journalists club

ستون ایمان در غزه + فیلم

توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم
young journalists club

اهمیت قرآن خواندن برای انسان + فیلم

توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم
young journalists club

روش صحیح برای خواندن قرآن کریم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم
۲۴۴۴

رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم
۷۱۹

قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
آیا می‌توان امتیاز مسکن ملی را فروخت؟ + فیلم
۴۷۷

آیا می‌توان امتیاز مسکن ملی را فروخت؟ + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
جهانیان در برابر آمریکا و اسرائیل ایستادند + فیلم
۴۲۵

جهانیان در برابر آمریکا و اسرائیل ایستادند + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم
۴۱۵

چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.