\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0645\u0631\u0648\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u0627\u062a \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0645\u0639\u062c\u0632\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0627\u0644\u0647\u06cc \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0645\u0648\u062f\u0646\u062f: \u00ab\u0647\u0645\u0647\u200c\u0686\u06cc\u0632 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0645\u0639\u062c\u0632\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00bb\n