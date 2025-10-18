سرمربی المپیاکوس نام مهدی طارمی را برای بازی پیش رو مقابل لاریسا در فهرستش قرار نداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته هفتم سوپرلیگ یونان تیم فوتبال المپیاکوس امروز میهمان لاریسا است.
مهدی طارمی ستاره ایرانی المپیاکوس که در روزهای گذشته همراه تیم ملی فوتبال ایران بوده است برای امروز توسط خوزه لوئیس مندلیبار سرمربی اسپانیایی المپیاکوس خط خورد تا بازی را تلویزیون تماشا کند.
المپیاکوس سه شنبه ۲۹ در لیگ قهرمانان اروپا باید به مصاف بارسلونا برود و باید منتظر ماند آیا طارمی در فهرست این دیدار قرار خواهد گرفت یا خیر چرا که یکی از دلایلی که طارمی تصمیم گرفت از اینترمیلان راهی المپیاکوس شود حضور این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا بود.
المپیاکوس در حال حاضر با ۱۳ امتیاز در رتبه سوم سوپرلیگ یونان قرار دارد.