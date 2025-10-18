وزیر بهداشت در بیانیه‌ای نسبت به پیامد‌های فاجعه‌بار تحریم‌های بین‌المللی بر سلامت عمومی هشدار داد و تحریم‌ها را عامل «بحران خاموش سلامت» خواند که مستقیم جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وبدا، در بیانیه محمدرضا ظفرقندی که توسط علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در نشست ویژه «بررسی اثرات تحریم‌ها بر سلامت» که در حاشیه اجلاس منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت (EMRO) قرائت شد، آمده است: از یک «بحران خاموش سلامت» سخن می‌گویم؛ بحرانی که توسط تشدید تحریم‌ها علیه ملت‌ها تغذیه می‌شود. شواهد این تراژدی انسانی دیگر تنها به آمار‌ها محدود نیست؛ بلکه در صفحات مجلات معتبر پزشکی جهان از جمله لانست مستند شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: این انتشارات به وضوح نشان می‌دهند که چگونه تحریم‌ها، دسترسی به دارو‌های ضروری، تجهیزات پزشکی حیاتی و حتی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید داخلی دارو را به شدت محدود کرده‌اند. تحریم‌ها به ابزاری برای «محاصره پزشکی» تبدیل شده‌اند که بر خلاف قوانین بین‌المللی، مستقیماً جان غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد.

این بیانیه می‌افزاید: تلفات ناشی از تحریم‌ها با تلفات جنگ‌ها برابری می‌کند یا حتی از آن پیشی می‌گیرد. دسترسی ناعادلانه به واکسن‌ها و دارو‌ها در طی همه‌گیری کووید-۱۹، تنها نوک کوه یخ بود. امروز، بیماران سرطانی با درمان‌های قطع‌شده مواجهند و سیستم‌های سلامت برای تهیه قطعات یدکی دستگاه‌های دیالیز و سیتی‌اسکن تقلا می‌کنند. اینها مشکلات فنی نیستند؛ بلکه پیامد‌های مستقیم موانع مالی و بانکی هستند که حتی معافیت‌های ادعایی بشردوستانه را نیز نقض می‌کنند.

در این بیانیه تصریح شده است: سازمان جهانی بهداشت از «پوشش همگانی سلامت» دفاع می‌کند، اما چگونه می‌توان به این هدف دست یافت، وقتی سیستم‌های سلامت عمداً در طوفان تحریم‌ها رها شده‌اند؟ درخواست من از این مجمع سه جنبه دارد: به رسمیت شناختن و اذعان: از سازمان جهانی بهداشت و کشور‌های عضو می‌خواهم که به طور رسمی، تأثیرات شدید تحریم‌ها بر سلامت شهروندان و نقض حق بر سلامت آنان را به عنوان یک نگرانی جدی بین‌المللی به رسمیت بشناسند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مستندسازی و گزارش‌دهی: از دبیرخانه سازمان جهانی بهداشت درخواست می‌کنم تا یک گروه کاری ویژه برای مستندسازی سیستماتیک تأثیر این قبیل تحریم‌ها بر سلامت در کشور‌های هدف تشکیل دهد و یافته‌های خود را به این مجمع جهانی بهداشت ارائه کند. اقدام عملی: از جامعه بین‌المللی استدعا دارم تا برای ایجاد یک «کانال واقعاً بدون مانع بشردوستانه» برای تجارت داروها، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه آنها، که از تحریم‌های مالی و بانکی معاف باشد، فوری اقدام کند.

براساس این گزارش در پایان بیانیه وزیر بهداشت آمده است: سلامت باید فراسوی سیاست باشد. ما نباید اجازه دهیم کودکانمان، بیمارانمان و آسیب‌پذیرترین افراد جامعه‌مان، به خسارت جانبی در مذاکراتی که در پایتخت‌های دوردست انجام می‌شود، تبدیل شوند. آنها تنها یک زندگی دارند که فقط از طریق دسترسی عادلانه به سلامت می‌توان آن را حفظ کرد. از توجه شما سپاسگزارم.

برچسب ها: تحریم دارویی ، وزارت بهداشت
