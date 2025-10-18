باشگاه خبرنگاران جوان - روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان ایلام اعلام کرد که در پی وقوع حادثه ضرب‌ و شتم یکی از معلمان دوره اول متوسطه در شهر مهران، پرونده قضایی با هدف حمایت حقوقی از این معلم در دادستانی این شهرستان تشکیل شده و بررسی‌های لازم در این زمینه ادامه دارد.

در چند روز گذشته جامعه فرهنگی و آموزشی ایلام با خبری تکان‌دهنده روبه‌رو شد؛ ضرب‌وشتم یک معلم در اداره آموزش‌ و پرورش مهران، آن‌ هم در برابر چشمان کارکنان اداری.

ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از معلمان، تذکری انضباطی به دانش‌آموز داد، اما اولیای وی برای شکایت از معلم به اداره آموزش‌ و پرورش شهرستان مهران مراجعه کردند که جلسه بررسی شکایت به درگیری لفظی و در نهایت برخورد فیزیکی منجر شد و دو نفر از اولیای این دانش‌آموز در اقدامی ناباورانه، این معلم را در اتاق کارشناس اداره مورد ضرب‌ و شتم قرار دادند.

به گفته منابع محلی، شدت آسیب وارده به حدی بود که فک معلم دچار شکستگی شد و پس از انتقال به بیمارستان، برای انجام عمل جراحی بستری گردید.

مسوول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام روز شنبه به دنبال پیگیری‌ها و گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: این معلم در روز حادثه به یکی از دانش‌آموزان خود به‌دلیل بروز رفتار غیر اخلاقی، تذکری انضباطی می‌دهد که این موضوع با اعتراض و نارضایتی اولیای دانش‌آموز مواجه می‌شود.

اولیای یاد شده روز چهارشنبه (۲۳ مهر) برای پیگیری موضوع ابتدا به مدرسه و سپس به اداره آموزش‌ و پرورش شهرستان مهران مراجعه می‌کنند.

به گفته مسعود احمدیان در نشست بررسی شکایت که در محل اداره آموزش‌ وپرورش برگزار می‌شود، گفت‌وگو میان معلم و اولیای دانش‌آموز به مشاجره لفظی کشیده شده و در ادامه، پدر و برادر دانش‌آموز در اقدامی ناپسند، معلم را مورد ضرب‌ و شتم قرار می‌دهند.

وی افزود: بر اساس اظهارات این معلم، در جریان این حادثه فک و دندان وی دچار شکستگی و آسیب فیزیکی شده است.

او پس از حادثه به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفته است.

مسوول روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش استان ایلام با تایید این حادثه گفت: در همان ساعات اولیه وقوع درگیری، بخش‌های حقوقی و بازرسی آموزش‌وپرورش شهرستان مهران با هماهنگی مقام قضایی، اقدام به تشکیل پرونده رسمی در دادستانی مهران کرده‌اند تا پیگیری حقوقی و قضایی این رخداد تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد.

روابط‌ عمومی آموزش‌وپرورش استان ایلام همچنین اعلام کرد که تا این لحظه پزشکی قانونی اظهار نظر رسمی درباره میزان آسیب وارده به این معلم نداشته و نتیجه بررسی نهایی پس از دریافت نظریه تخصصی اعلام خواهد شد.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام، موضوع این حادثه با دستور مستقیم در حال پیگیری است و تاکید شده که از حقوق و کرامت این معلم به‌ طور کامل صیانت خواهد شد.

ایرج زینی‌وند یادآور شد که امنیت شغلی و حرمت معلم خط قرمز آموزش‌وپرورش است و هیچ‌گونه رفتار توهین‌آمیز یا خشونت‌بار علیه فرهنگیان قابل اغماض نخواهد بود.

این معلم که در دوره اول متوسطه یکی از مدارس مهران تدریس می‌کند، اکنون تحت درمان قرار دارد.