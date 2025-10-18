باشگاه خبرنگاران جوان- سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، امروز شنبه در گفتوگویی تلفنی آخرین تحولات منطقهای و روابط دوجانبه را بررسی کردند.
در این گفتوگو، عراقچی با ابراز نگرانی از درگیریهای اخیر میان افغانستان و پاکستان، بر لزوم خویشتنداری، توقف تنشها و حل اختلافات از طریق گفتوگو تأکید کرد و ادامه درگیریها را تهدیدی برای ثبات منطقه دانست. وی آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنشها و تسهیل گفتوگوهای سازنده میان دو کشور مسلمان را اعلام کرد.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز با ارائه گزارشی از آخرین تحولات، مسیر گفتوگو و صلح را بر درگیریهای نظامی ترجیح داد.
طرفین همچنین بر تقویت روابط دوجانبه، حفظ امنیت مرزها، جلوگیری از مداخلات خارجی و تداوم هماهنگیها برای پیشبرد صلح و ثبات منطقهای تأکید کردند.