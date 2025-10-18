مدیرکل محیط زیست قزوین از موفقیت آمیز بود عملیات یگان حفاظت این اداره کل در دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز و کشف مقادیری سلاح و ادوات شکار در منطقه طارم سفلی این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیداسدالله هاشمی مدیرکل محیط زیست قزوین گفت: به دنبال دریافت گزارش‌های مردمی از سوی همیاران و دوستداران محیط زیست مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در مناطق استان، ماموران یگان حفاظت اداره کل به همراه نیرو‌های یگان منطقه حفاظت شده طارم سفلی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

وی با اشاره به تعهد شهروندان و اقدام قاطع یگان حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست به همراه محیط‌بانان منطقه طارم سفلی با اطلاع رسانی به موقع همیاران محیط زیست، با هوشیاری کامل و در کمترین زمان ممکن اقدام به شناسایی و دستگیری متخلفان شدند.

به گفته هاشمی در جریان این عملیات، ۲ شکارچی غیرمجاز دستگیر و از آنها ۲ قبضه سلاح شکاری به همراه پنج قطعه کبک معمولی شکار شده که از گونه‌های حمایت شده بودند نیز کشف و ضبط شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: در راستای اعمال قانون و صیانت از انفال عمومی، ضمن توقیف سلاح‌های شکاری غیرمجاز، ادوات شکار و لاشه پرندگان شکار شده، پرونده متخلفان برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

مدیرکل محیط زیست استان با اشاره به اینکه این اداره کل به طور جدی و قاطعیت تمام با هرگونه تخلف زیست‌محیطی در سطح استان برخورد خواهد کرد، بیان کرد: محیط زیست، خانه حیات وحش است و ما اجازه نخواهیم داد سودجویان، امنیت و آرامش طبیعت و گونه‌های جانوری را بر هم بزنند.

منبع: محیط زیست قزوین