باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای تامین مسکن استان با اشاره به برنامهریزی برای تحویل واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن گفت: پنج هزار واحد مسکن تا چند روز آینده به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و تا پایان سال جاری نیز سه هزار واحد دیگر از این پروژه آماده و به متقاضیان تحویل داده میشود.
وی، ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن را نتیجه یک کار جمعی خواند و بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به همراه بانکهای عامل در زمینه طرح نهضت ملی مسکن پای کار بودند و عزم استان برای تکمیل و واگذاری این پروژه راسخ خواهد بود.
استاندار قزوین با بیان اینکه در قیمتگذاری مسکن، حداقلها برای مردم در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: کمترین قیمت واحدهای مسکونی در این طرح به ازای هر متر مربع ۱۰۵ میلیون ریال تعیین شده و هیچ استانی در کشور عملکردی مشابه قزوین را در این زمینه نداشته است.
نوذری ضمن اعلام اقدامات بسیار خوب انجام شده در جهت ساخت و سازهای این طرح، آورده مالی متقاضیان را مهمترین چالش کنونی پروژه یاد شده دانست و گفت: برای ۲۰ درصد باقیمانده این پروژهها، با عزمی جدیتر مسایل و مشکلات را تا رسیدن به نتیجه نهایی، پیگیری خواهیم کرد.
اولویت شهرداری برای آسفالت خیابان و معابر واحدهای نهضت ملی مسکن
استاندار قزوین با اشاره به اینکه در حوزه استان اولویتها درجهبندی شده، تاکید کرد: در حوزه آب، مشکل و اولویت ما آب شرب و کشاورزی بوده، در بحث بهداشت و درمان متاسفانه وضعیت خوبی نداریم و در بخش مسکن مشکلاتی هست تا جایی که با توجه به ساخت ۲۵ هزار واحد مسکن، اکثر متقاضیان در دهکهای یک تا سه قرار دارند.
نوذری با بیان اینکه اگر مسکن دولتی شود کارها پیچیدهتر میشود در حالی که مسکن بایستی توسط مردم ساخته شود، گفت: تامین زمین و زیرساختها توسط دولت انجام میشود، اما با همه وجود باید تلاش کرد تا وضعیت موجود مسکن سر و سامان داده شود، این موضوع اولویت مهم مردم بوده و در عین حال نیز شهرداریها برای حل و فصل موضوعات مربوط به آسفالت خیابانها و معابر پای کار باشند.