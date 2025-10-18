باشگاه خبرنگاران جوان - در ساعات گذشته خبری جنجالی مبنی بر خروج فدراسیون فوتبال ژاپن از AFC و ایجاد کفدراسیون شرق آسیا در رسانههای شرق آسیا و شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
منابع غیررسمی در شرق آسیا مدعی شدهاند که در صورت جدایی ژاپن، کشورهای دیگری نظیر کرهجنوبی، چین، کرهشمالی و احتمالاً اندونزی، ویتنام، تایلند و سنگاپور نیز به فدراسیون جدید خواهند پیوست و حتی ممکن است است استرالیا و نیوزیلند هم به آنها ملحق شوند.
تاکنون مقامات فدراسیون فوتبال ژاپن درخصوص این خبر این واکنشی نشان ندادهاند.
شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا، از زمان روی کار آمدن همه تصمیمهای خود را با عربستان و کشورهای عربی هماهنگ کرده است. همچنین در مراسم بهترینهای قاره آسیا در شرایطی که نمایندگان ژاپن در بخش های زیادی جزو بهترین هستند سهمی از جوایز نداشت.
آخرین بار که ژاپن جایزه بهترین بازیکن قاره را به خود اختصاص داد، ۱۶ سال قبل و مربوط به انتخاب اندو بود.