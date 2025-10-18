دانشگاه ملی مهارت حلقه اتصال آموزش فنی و نیاز صنعت برای تربیت نیروی ماهر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - جهانگیر رئیس دانشگاه ملی مهارت خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: دانشگاه ملی مهارت، که تغییر نام یافته دانشگاه فنی و حرفهای کشور است، فعالیت خود را در استانها با مراکزی مانند مرکز خواهران سپیده کاشانی آغاز کرد و سپس توسعه یافت؛ ساختار این دانشگاه به گونهای است که در تمامی استانها ستاد استانی دارد و ذیل آن، آموزشگاههای مختلفی متناسب با نیاز هر شهرستان فعال هستند؛ به طوری که در استان ما، هشت آموزشگاه هم در واحد خواهران و هم در واحد برادران وجود دارد.
اوافزود: در واقع، فلسفه وجودی این دانشگاه، جبران حلقه مفقوده بین دانشگاه و صنعت است؛ ما ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داریم و جنبههای آموزش، پژوهش و فناوری را پوشش میدهیم، اما رسالت اصلی ما آموزش نیروی ماهر و آماده به اشتغال است.
جهانگیر بیان کرد: مهمترین مزیتهای این دانشگاه عبارتند از: تفکیک جنسیتی، تنوع و تناسب رشتهها، انعطافپذیری و بهروز بودن سرفصلهای دروس مبتنی بر تقاضای بازار کار و وضعیت اشتغال فارغالتحصیلان؛ مزیت بعدی این است که آموزش و انجام مهارتها و دروس عملی و آزمایشگاهی به تولید محصول نیز میانجامد که این یک نقطه عطف مهم در این دانشگاه محسوب میشود. همچنین، از اساتید مجرب استفاده میشود.
رئیس دانشگاه ملی مهارت خراسان جنوبی ادامه داد: در سطح کشور، بیش از ۶۳ درصد دانشآموختگان ما وارد بازار کار و تولید شدهاند و در برخی آموزشکدهها، مانند آموزشکده طبس، این آمار در بخش اعظمی از رشتههای فعال به ۱۰۰ درصد ورود به بازار کار میرسد.
او عنوان کرد: رشتهها مناسب با منطقه و بازار کار و اشتغال برنامهریزی میشوند و اهداف ما مبتنی بر این مزیتها و قابلیتهاست؛ تقویت بنیه مهارتی از مهمترین برنامههای ماست؛ چالشها و برنامههای ما شامل جبران کسر نیروهای اداری است که دنبال راهکار برای آن هستیم (البته پیشمقدماتی برای آن انجام شده است)؛ مشکل اصلی ما مربوط به زیرساختها است؛ یکی دیگر از برنامههایی که دنبال میکنیم، مدیریت اعتبارات بودجه ملی است؛ به گونهای که مجبوریم برای کسب درآمد، درآمدزایی خارج از فصول ابلاغی را نیز داشته باشیم.
جهانگیر تصریح کرد: از بخشهای مختلف دعوت میشود تا از طریق فعالیتهای آموزشی و پژوهشی به ما کمک کنند یا ما به آنها کمک کنیم؛ در نتیجه، یک تعامل دوسویه برقرار شده و تفاهمنامه و قراردادهایی منعقد میشود که این جزو اهداف اصلی ماست؛ ما بضاعت خود را مطرح کرده و آنها نیز زمینههای همکاری ممکن را مطرح میکنند و سپس وارد مرحله عملیاتی میشویم.
رئیس دانشگاه ملی مهارت خراسان جنوبی اظهار کرد: نیروهای ما دو دستهاند: ۲۰ عضو هیئت علمی و ۱۰۰ کارمند؛ در گزینش نیروها، توجه ویژهای به محل رشته و تخصص میشود تا از ظرفیت آنها به نحو بهینه استفاده شود.
او گفت: دانشگاه فعلاً فاقد مقطع دکترا (PhD) و کارشناسی ارشد است، اما هیچ محدودیت یا منعی برای ادامه تحصیل افراد در مقاطع بالاتر در سایر دانشگاهها وجود ندارد؛ زیرا تمامی فرمت رشتهها بر اساس سرفصلهای تعریفشده توسط وزارت علوم است. اگر سرفصلها برای انعطافپذیری با بازار کار تغییر کرده باشند، دارای مجوز لازم هستند.
جهانگیر افزود: از طریق وزارتخانه، مجوز لازم به دانشگاه ملی مهارت داده شده تا رشتههای جدید را متناسب با نیاز و تقاضای بازار کار تعیین کند؛ سرفصلها با در نظر گرفتن پتانسیل اعضای هیئت علمی و کارشناسان خبره طی میشود، به همین دلیل بسیاری از رشتههایی که ما داریم، شاید در سایر دانشگاهها وجود نداشته باشد. هدف اصلی این است که دانشآموختگان قابلیت انجام کار و اشتغال را به محض فراغت از تحصیل داشته باشند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت خراسان جنوبی بیان کرد: رشتههایی مانند معماری، کامپیوتر، آیتی، طراحی دوخت و لباس، رشتههای مرتبط با خودرو، مکانیک خودرو، معدن، تأسیسات و... مورد استقبال هستند؛ دانشگاه تقریباً در تأمین رشتههای مورد نیاز روز پیشرو است و رشتهها مدام متناسب با نیاز بازار کار و اشتغال بهروز میشوند.
او ادامه داد: تعامل خود افراد با بازار کار و همچنین تفاهمنامههایی که با مجموعهها بستهایم، باعث میشود افراد سریعتر جذب بازار کار شوند. کانون فارغالتحصیلان را فعال کردهایم تا رصد کنیم آیا آنها به اشتغال متناسب با رشته تحصیلیشان رفتهاند یا خیر؛در بسیاری از موارد، این افراد کارآفرین شده یا در بحث اشتغال سرآمد میشوند، یا حتی ادامه تحصیل داده و اساتید ماهری میشوند؛ گاهی نیز میتوان از ظرفیت آنها برای تحصیل در مقاطع بالاتر در مراکز خودمان استفاده کرد. تأسیس این کانون بسیار هدفمند بوده است.
جهانگیر عنوان کرد: به محض اینکه تحصیل دانشجوی ما تمام میشود، کار او تازه آغاز میشود؛ بنابراین، اگر ما این قضیه را رصد و پایش کنیم، بر کیفیتبخشی آموزش نیز تأثیر خواهد داشت.
رئیس دانشگاه ملی مهارت خراسان جنوبی تصریح کرد: از جمله چالشهای ما میتوان به این موارد اشاره کرد که برخی از آموزشکدهها خارج از محدوده شهری قرار دارند؛ سرانه اعتباری دانشجویی ما پایین است و یکسوم سرانه دانشگاههای مشابه است؛ کمبود خوابگاه داریم؛ عدم تحقق برنامه توسعه کشوری مبنی بر رفتن ۵۰ درصد دانشآموزان متوسطه به سمت رشتههای فنی و حرفهای؛ حد نصاب تشکیل رشتهها برای هر ورودی، رقم ثابتی است که برای کل کشور تعیین شده است و در استانما این گونه نیست.
او در آخر از صاحبان مشاغل و صنایع تقاضا کرد تا از پتانسیل دوسویه و تعامل با دانشگاه به شکل مؤثر استفاده کنند.