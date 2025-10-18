مرکز حقوق بشر غزه اعلام کرد نیرو‌های رژیم صهیونیستی علیرغم توافق آتش‌بس، با حمله به خودروی غیرنظامیان در غزه موجب شهادت ۱۱ تن از اعضای یک خانواده شامل ۷ کودک و ۲ زن شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مرکز حقوق بشر غزه با انتشار گزارشی هشدار داد که ارتش رژیم صهیونیستی علیرغم توافق آتش‌بس، به حملات مرگبار خود علیه غیرنظامیان در نوار غزه ادامه می‌دهد.

در تازه‌ترین این حملات، یک خودروی حامل شهروندان فلسطینی در محله الزیتون شرق شهر غزه هدف قرار گرفت که منجر به شهادت ۱۱ تن از اعضای یک خانواده شامل ۷ کودک و ۲ زن شد.

این مرکز در بیانیه خود تصریح کرد که این حادثه نقض آشکار توافق آتش‌بس بوده و نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل رژیم صهیونیستی به حقوق غیرنظامیان و قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.

بر اساس آمار مستندسازی شده توسط این نهاد حقوق بشری، از زمان اجرای توافق آتش‌بس تاکنون ۱۲۹ مورد حمله و تیراندازی توسط نیرو‌های اسرائیلی به ثبت رسیده که نتیجه آن شهادت ۳۴ فلسطینی و مجروح شدن ۱۲۲ تن دیگر بوده است.

مرکز حقوق بشر غزه با رد ادعای ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر "نزدیکی خودرو به خط زرد"، تأکید کرد که این ادعا‌ها هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن غیرنظامیان ایجاد نمی‌کند و ادامه این روند نشان از عزم تل‌آویو برای تداوم سیاست نسل‌کشی علیه مردم فلسطین دارد.

این نهاد حقوق بشری از جامعه جهانی خواست تا با اقدامات عملی و فوری، ضمن محکومیت این جنایات، تضمین‌های لازم برای اجرای کامل توافق آتش‌بس را فراهم آورده و با پایان بخشیدن به سکوت بین‌المللی، زمینه بازخواست رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات مستمرش را فراهم کند.

حماس خواستار آتش‌بس ۳ تا ۵ ساله برای بازسازی غزه است
فیدان: راه حل دو دولت پایه تحقق صلح در خاورمیانه است
بازگشت آموزش به غزه؛ آمادگی ۸ هزار معلم برای ازسرگیری تحصیل کودکان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
همون اول مشخص بود آتش بس فقط برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی بود نتانیاهو دستش باز تر میشه برای جنایت دوباره
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
اینا آدم نیستند که بفهمند توافق یعنی چی

حیوانات وحشی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۵۱ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خلق و خوی این حرام زاده ها همینه مگر به توافق پابند هستند
۰
۱
پاسخ دادن
