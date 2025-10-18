در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجید تلخابی به عنوان رئیس انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به ریاست محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک امروز شنبه ۲۶ مهر در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و پایان مجید تلخابی به عنوان رئیس آینده این فدراسیون انتخاب شد. در دوره گذشته عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بود.

منصور عبدی و حسین شیروانی دو کاندیدا‌های پست ریاست از حضور در این انتخابات کنار کشیدند تا ۱۳ کاندیدا برای پست ریاست با هم به رقابت بپردازند. پیش از آغاز مجمع رضا سلطان نژاد نیز از انتخابات استعفا کرده بود.

در ابتدای مراسم اسبقیان در خصوص روند برگزاری انتخابات صحبت‌هایی را برای اعضای مجمع انجام داد و اعلام کرد که رشته بدنسازی یکی از رشته‌های مهم در ورزش کشور محسوب می‌شود و انتخاب رئیس برای این فدراسیون باید هرچی سریعتر اتفاق بیافتد.

اسبقیان پیش از شروع آغاز فرآیند رای گیری اعلام کرد که وزارت ورزش از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کند و پیگیر روند قانونی خواهد بود و به رای مجمع احترام خواهد گذاشت.

اسبقیان افزود: دنیامالی هیچ گاه به من نگفته است که به چه کسی رای بدهم در صورتی که او خودش حق رای دارد و در مدتی که من در مجامع مختلف حضور داشته‌ام، وزیر ورزش از من از سوال نپرسیده است که به چه کسی رای داده‌ام.

احد اللهوردی خان وزیری، حسین اخلاقی، آیت ارجمند، سعید آمده، محمد پورکیانی، مجید تلخابی، کاوه درودی، پژمان فزونخواه، محرم عبدی‌پور، مجتبی ملکی، علی نیک‌رزم و سیدمحمدصادق هاشمی کاندیدا‌های پست ریاست فدراسیون بدنسازی بودند که هر کدام از آنها به مدت ۱۰ دقیقه به تشریح برنامه‌های خود پرداختند.

سعید آمده یکی از کاندیدا‌های ریاست خواستار رای اعضای مجمع به مجتبی ملکی شد که این صحبت او با واکنش اسبقیان همراه شد و تاکید کرد که کاندیدا‌ها تنها به تشریح برنامه‌های خود بپردازند.

در حاشیه این مجمع به عبدالمجید نصیرزاده که پیش از این گفته می‌شد برای پست ریاست تایید صلاحیت شده است اجازه حضور در سالن محل برگزاری این مجمع داده نشد.

در پایان رای گیری از اعضای مجمع انتخابات به دور دوم کشیده شد. مجتبی ملکی با ۱۹ و مجید تلخابی با ۱۸ رای به دور دوم راه یافتند که در پایان رای گیری دور دوم تلخابی با ۲۸ رای رئیس فدراسیون شد.