باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در برنامه «صبح بخیر ایران» رسانه ملی با تأکید بر اهمیت حفظ حریم شهری اظهار کرد: «حریم هر شهر باید سه تا پنج برابر وسعت آن باشد تا بهعنوان فضای تنفس شهر عمل کند. نمونه بارز این چالش، روستای مرتضیگرد در حریم تهران است که زمانی کمتر از ۱۰۰ نفر جمعیت داشت، اما اکنون به بیش از ۶۵ هزار نفر رسیده است. اگر این روند کنترل نشود، تهران بهتدریج حریم خود را بهطور کامل از دست خواهد داد.»
چمران با اشاره به فشار جمعیتی بر زیرساختهای پایتخت افزود: «تهران با جمعیتی حدود ۹.۵ میلیون نفر در شب و ۱۲ میلیون نفر در روز، هماکنون نیز با کمبود زیرساختهای شهری مواجه است. وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و سایر نهادهای مسئول باید با برنامهریزی دقیق مانع از افزایش بیرویه جمعیت شوند. هر شهری پیش از پذیرش جمعیت بیشتر، باید زیرساختهایی نظیر حملونقل، خدمات عمومی و امکانات رفاهی کافی داشته باشد تا زیستپذیری بهتری برای شهروندان فراهم شود.»
وی درباره چشمانداز مدیریت حریم تهران تأکید کرد: «مسئولان شهر تهران و شهرهای اقماری باید با همکاری یکدیگر، سیاستهای جامعی برای تعیین و حفاظت از حریم شهری تدوین کنند. حریم شهر، نهتنها فضای تنفس آن، بلکه ضامن پایداری زیستمحیطی و کیفیت زندگی شهروندان است. متأسفانه، روستای مرتضیگرد بدون برخورداری از زیرساختهای لازم، به جمعیتی بالغ بر ۶۵ هزار نفر رسیده و این بار سنگین بر دوش شهروندان تهرانی تحمیل شده است. باید با اقدامات پیشگیرانه، از تکرار چنین مواردی جلوگیری کنیم.»
رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای حملونقل عمومی پرداخت و گفت: «مدیریت شهری با موانع بسیاری برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی مواجه بوده است. خرید واگن، اتوبوس و سایر تجهیزات نیازمند طی مراحل پیچیدهای است که به قول معروف، نه هفتخان، بلکه هفتادخان رستم را پشت سر گذاشتیم. بااینحال، تلاشها برای بهبود سیستم حملونقل عمومی ادامه دارد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم.»
چمران همچنین درباره ظرفیتهای گردشگری تهران اظهار داشت: «تهران با دارا بودن اماکن تاریخی، مذهبی و طبیعی فراوان، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر دارد. بااینحال، ابتدا باید این جاذبهها را به شهروندان تهرانی معرفی کنیم و سپس با برنامهریزی مناسب، در مسیر جذب گردشگران داخلی و خارجی گام برداریم. توسعه گردشگری شهری میتواند به رونق اقتصادی و معرفی فرهنگ غنی تهران کمک کند.»
وی در ادامه به تاریخچه و جایگاه کنونی تهران اشاره کرد و گفت: «تهران در اوایل تأسیس، شهری محدود به حصار ناصری و محلههایی مانند سنگلج، اودلاجان، بازار و چند محله کوچک بود. اما امروز، تهران بهمثابه ایران کوچک است که اقوام مختلف ایرانی در آن گرد هم آمدهاند. این تنوع قومی، مسئولیت ما را سنگینتر میکند تا با تعامل و همفکری همه مدیران کشوری به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.»
او افزود: «این تعامل در جلسات منظم مجمع مشورتی رؤسای شوراهای مراکز استانها، که آخرین آن در تهران برگزار شد، بهخوبی نمایان است.»
چمران با اشاره به نگاه کلان انقلاب اسلامی تصریح کرد: «تفکر انقلاب اسلامی از بدو پیروزی، نهتنها برای ایران، بلکه برای کل امت اسلامی بوده است تا از ظلم و استعمار رهایی یابند. امروز نیز ایران برای فلسطین، لبنان، غزه، عراق، پاکستان و افغانستان دغدغهمند است. اخیراً در پی مناقشات منطقهای، رئیسجمهور، وزیر امور خارجه و همه ما نگران نفوذ سیاستهای بیگانه، بهویژه انگلستان، در منطقه بودیم. این تفکر اسلامی است که ما را به حل معضلات امت اسلامی و کاهش چالشهای منطقهای ترغیب میکند.»
وی در پایان تأکید کرد که مدیریت شهری با هماهنگی سایر نهادها، در تلاش است تا با رفع چالشهای موجود، تهران را به شهری پایدارتر و زیستپذیرتر تبدیل کند و در عین حال، به مسئولیتهای کلان ملی و منطقهای خود عمل کند.