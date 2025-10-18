باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جشن تولد متفاوت یک خبرنگار در کنار کودکان بی‌سرپرست + فیلم

خبرنگار صداوسیما در اقدامی متفاوت، تولد خود را در کنار کودکان بی سرپرست برگزار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما جشن تولد خود را در کنار کودکان بی‌سرپرست جشن گرفت.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
افرین
چقدر زیبا و به دل نشست
۰
۰
پاسخ دادن