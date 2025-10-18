مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از توزیع گسترده مرغ گرم آن هم ۶ هزارتومان ارزان‌تر از نرخ مصوب وزارت کشاورزی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به اعلام رسمی نرخ مرغ گرم به قیمت ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مهدی بختیاری‌زاده گفت: نرخ مرغی که در تمامی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار شهرداری تهران در حال توزیع است، ۶ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ مصوب و اعلام شده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی افزود: در حال حاضر قیمت عرضه مرغ گرم به مصرف کننده به ازای هر کیلوگرم ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: تامین سفره شهروندان و توزیع تمامی اقلام مصرفی به ویژه محصولات پروتئینی به قیمت مناسب از مهمترین هدف‌های مدیریت شهری است و بر همین اساس تلاش داریم تا مرغ گرم با کیفیت را با کمترین قیمت به دست شهروندان برسانیم.

برچسب ها: سازمان میادین میوه و تره بار ، مرغ ، قیمت مرغ
