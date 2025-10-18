راه و شهرسازی کردستان در عملکرد برنامه اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن رتبه دوم کشوری را کسب کرد

به گفته مدیر کل راه وشهرسازی کردستان این اداره‌کل در ارزیابی عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری، موفق شد در حوزه عملکرد برنامه اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن به رتبه دوم کشور دست یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی-  جهانگیر الیاسیی اظهار کرد:در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان توانست در عملکرد برنامه اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن به جایگاه دوم کشور برسد؛ در حالی که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ رتبه استان در این بخش سی‌وپنجم کشور بود.

الیاسی ادامه داد: این موفقیت نتیجه تلاش شبانه‌روزی کارشناسان، معاونت‌های تخصصی و پیگیری‌های مستمر در سطوح استانی و ملی است.

وی با اشاره به اهمیت این رتبه گفت:هر اندازه عملکرد استان‌ها در برنامه اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن ارتقا یابد، منابع و آورده‌های بیشتری از سطح ملی به استان اختصاص می‌یابدکه ین موضوع به ما کمک می‌کند تا پروژه‌های عمرانی مهم از جمله طرح‌های نهضت ملی مسکن، احداث مدارس و اجرای خیابان‌ها و تقاطع‌های جدید شهری را با سرعت و کیفیت بالاتر پیش ببریم.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در ادامه افزود:

نمونه‌ای از این اقدامات، اجرای پروژه‌های جدیدالاحداث نظیر تقاطع بلوار ۲۴ متری شهرک بهاران و برخی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن است که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

الیاسی افزود: کسب رتبه دوم کشور حاصل انسجام درون‌سازمانی، برنامه‌ریزی هدفمند و پیگیری‌های مداوم همکاران در تمامی بخش‌هاست.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در پایان ضمن تقدیر از تمامی کارکنان و مدیران حوزه‌های مرتبط، تأکید کرد:

این موفقیت نقطه آغاز مسیر جدیدی در توسعه مدیریت زمین و مسکن در کردستان است و با تداوم برنامه‌های اجرایی، هدف ما دستیابی به رتبه نخست کشور در ارزیابی‌های آتی خواهد بود.

