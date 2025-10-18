راه و شهرسازی کردستان در عملکرد برنامه اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن رتبه دوم کشوری را کسب کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- جهانگیر الیاسیی اظهار کرد:در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، ادارهکل راه و شهرسازی کردستان توانست در عملکرد برنامه اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن به جایگاه دوم کشور برسد؛ در حالی که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ رتبه استان در این بخش سیوپنجم کشور بود.
الیاسی ادامه داد: این موفقیت نتیجه تلاش شبانهروزی کارشناسان، معاونتهای تخصصی و پیگیریهای مستمر در سطوح استانی و ملی است.
وی با اشاره به اهمیت این رتبه گفت:هر اندازه عملکرد استانها در برنامه اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن ارتقا یابد، منابع و آوردههای بیشتری از سطح ملی به استان اختصاص مییابدکه ین موضوع به ما کمک میکند تا پروژههای عمرانی مهم از جمله طرحهای نهضت ملی مسکن، احداث مدارس و اجرای خیابانها و تقاطعهای جدید شهری را با سرعت و کیفیت بالاتر پیش ببریم.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در ادامه افزود:
نمونهای از این اقدامات، اجرای پروژههای جدیدالاحداث نظیر تقاطع بلوار ۲۴ متری شهرک بهاران و برخی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن است که بهزودی به بهرهبرداری میرسند.
الیاسی افزود: کسب رتبه دوم کشور حاصل انسجام درونسازمانی، برنامهریزی هدفمند و پیگیریهای مداوم همکاران در تمامی بخشهاست.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در پایان ضمن تقدیر از تمامی کارکنان و مدیران حوزههای مرتبط، تأکید کرد:
این موفقیت نقطه آغاز مسیر جدیدی در توسعه مدیریت زمین و مسکن در کردستان است و با تداوم برنامههای اجرایی، هدف ما دستیابی به رتبه نخست کشور در ارزیابیهای آتی خواهد بود.