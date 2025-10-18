تیم ملی پاراوزنه برداری کشورمان در بخش تیمی مسابقات قهرمانی جهان مصر ۲۰۲۵ در جایگاه پنجم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آخرین روز از رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان، در بخش تیمی گروه C، تیم کشورمان متشکل از علیرضا ایزدی، علی اصغر ابارقی و مهدی صیادی به روی تخته رفت که علیرضا ایزدی وزنه ۱۶۰ کیلوگرمی، ابارقی وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی و صیادی وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را مهار کردند و در جایگاه سوم این گروه قرار گرفتند.

در گروه B مسابقات تیمی، تیم کشورمان متشکل از محسن بختیار، امیر جعفری و علی اکبر غریب شاهی با حریفان خود به رقابت پرداختند. در این گروه امیر جعفری وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی، محسن بختیار وزنه ۱۷۰ کیلوگرمی و علی اکبر غریب شاهی وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کردند و در این گروه در جایگاه دوم ایستادند. در پایان مسابقات گروه B و C تیم کشورمان در جایگاه پنجم ایستادند و به مرحله بعد صعود نکرد.