سخنگوی دولت از تشکیل چهار کارگروه انرژی، مالیاتی، پولی و بانکی و ارزی خبر داد و تاکید کرد: بخش خصوصی در این زمینه مشارکت خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی با اشاره به آخرین مصوبات و تصمیمات دولت برای خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: مهمترین دغدغه دولت حفظ اشتغال در سطح بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است. هرچقدر کمک معیشتی صورت بگیرد اگر ما نتوانیم به اندازه کافی در راستای حفظ اشتغال گام برداریم، این کمک‌های معیشتی نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد. اولویت اصلی کشور در کنار کمک‌های معیشتی همین حفظ اشتغال است.

وی افزود: در همین زمینه رئیس‌جمهوری جلساتی را با استادان اقتصادی، فعالان اقتصادی و بازرگانی و کارآفرینان برگزار کرده است. در جلسه با استادان اقتصاد در دو نوبت انجام شد و نکاتی که آنان اشاره کردند همه تیم اقتصادی دولت مدنظر قرار دادند. همچنین جلساتی با فعالان اقتصادی انجام شد که روسای اتاق بازرگانی و روسای استان‌های این مجموعه و اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی در آن حاضر بودند. جلسه دیگری هم با کارآفرینان برگزار شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: چهار کارگروه تشکیل شده که شامل کارگروه انرژی به ریاست وزیر نیرو باهدف کمک به حل مشکل کمبود انرژی در صنایع است که به دلیل ناترازی در طول سنوات گذشته به صورت دائم برق و گاز صنایع قطع شده است. دولت تاکید دارد گاز صنایع کمتر قطع شود. صفحات خورشیدی هم در همین زمینه در دستور کار دولت است و ارز آن هم تامین شده است. ۲۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی هم به مدار پیوسته است، اما همچنان با نیاز واقعی فاصله داریم.

مهاجرانی یادآور شد: کارگروه دوم در بخش مالیاتی است که دولت باید با دریافت آن هزینه‌هایی از جمله حقوق کارمندان را پوشش دهد. در این زمینه دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که به تولیدکنندگان اجحاف نشود، به‌ویژه که در بازار شاهد رکودی در ایام بعد از جنگ ۱۲ روزه بودیم و برخی از اصناف امکان پرداخت مالیات را ندارند که به همین جهت کارگروه مالیاتی شکل گرفته که ریاست آن با سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد است.

وی گفت: کارگروه دیگر پولی و بانکی است که در راستای تامین نقدینگی لازم برای بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کند و کارگروه بعدی هم کارگروه ارزی است. در جلسه دیگری که رئیس‌جمهوری در بانک مرکزی برگزار کرد در راستای تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان تصمیماتی گرفته شد. کارگروه حمایت از تولید هم در وزارت صمت وجود دارد که تلاش می‌کند موانع تولید را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد. در همین راستای تامین ارز کارگروهی در بانک مرکزی شکل گرفته که مکمل یکدیگر هستند.

سخنگوی دولت ادامه داد: تاکید بر بخش خصوصی به‌عنوان بخش رسمی اقتصاد از تاکیدات رهبری انقلاب و رئیس‌جمهوری است که در این زمینه باید آنان را در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داد و در همین زمینه قرار شد کارگروه‌ها هفتگی تشکیل جلسه دهند و به‌صورت هفتگی گزارش خود را به رئیس‌جمهوری ارائه دهند.

مهاجرانی افزود: کارت رفاهی متصل به اوراق گام در دستور کار قرار گرفته و فعال شده که البته از قبل بوده، اما رقم آنها از ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و بازپرداخت آن از ۱۲ ماه به ۲۴ ماه رسیده است. پیشتر بانک رفاه کارگران این کارت‌ها را ارائه می‌کرد، اما اکنون بانک‌های تجارت، ملت و ملی این کارت‌ها را ارائه می‌دهند. این اقدام کمک به قدرت خرید مردم خواهد کرد که به افزایش تولید نیز منجر می‌شود.

وی یادآور شد: خرید لوازم خانگی و کالا‌های ماندگار از مهمترین کالا‌هایی است که مردم می‌توانند آنها را خریداری کنند. این اقدام دولت می‌تواند به رونق کسب‌وکار‌های بخش خصوصی منجر شود و حیات معنادار بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را تداوم بخشد.

سخنگوی دولت با اشاره به افزایش سقف تسهیلات، اظهار کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه فردی به ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶۰ ماهه و سقف تسهیلات فردی برای رسته‌های شغلی تا ۳۵۰ میلیون تومان و با بازپرداخت ۶۰ ماهه افزایش یافته است. در کل سال گذشته ۳۹۵ میلیون دلار تخصیص ارز برای صنایع انجام شده است. سقف تسهیلات کارفرمایی هم به ۵ میلیارد تومان به ازای به‌کارگیری هر نفر نیروی شاغل افزایش یافته و بازپرداخت آن هم ۵ ساله است. میزان ۹۰۰ میلیون تومان هم برای شرکت‌های دانش‌بنیان با بازپرداخت ۴۸ ماهه در نظر گرفته شده است. ۲۰۰ میلیون تومان هم برای تسهیلات خرد در نظر گرفته شده که تا ۳۰۰ میلیون تومان نیز قابل افزایش است.

منبع: ایسنا