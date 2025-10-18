باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدتیمور حسینی روز شنبه در آیین رونمایی از نخستین پلاک خودروهای منطقه آزاد سیستان؛ با بیان اینکه پس از دستور فرمانده ناجا، تیم فنی پلیس ساز وکارهای لازم را برای اجرای طرح صدور پلاک موقت در منطقه آزاد سیستان فراهم کرده است، افزود: ظرفیت پلاک‌گذاری در این منطقه به سرعت تکمیل شده و این موضوع نشان‌دهنده همکاری سازنده مسوولان سیستان و بلوچستان و نیروهای انتظامی است.

وی به اهمیت صدور مجوز قانونی عبور استانی برای خودروهای مناطق آزاد اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع در دستور کار جدی پلیس و مسوولان اجرایی است و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم درخواست داریم تا با تصویب قوانین مرتبط، زمینه تحقق این مهم را فراهم کنند.

رییس پلیس راهور فراجا اضافه کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی با تمام ظرفیت خود آماده حمایت از این طرح‌ها هستند و امیدواریم با اجرایی شدن آنها، شرایط تردد و حمل و نقل در منطقه آزاد سیستان بهبود یابد و امنیت جاده‌ای افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد: ظرفیت پلاک‌گذاری در منطقه آزاد سیستان به حد نصاب رسیده و صدور پلاک موقت در این منطقه در دستور کار قرار گرفته که قطعا این اقدام گامی موثر در خدمت‌رسانی بهتر به مردم این خطه به شمار می‌رود.

سردار حسینی با اشاره به ماموریت ذاتی پلیس راهور در ایجاد نظم و انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات، یادآور شد: مسوولان استانی به همراه پلیس راهور فراجا ظرفیت پلاک‌گذاری در منطقه آزاد سیستان را تکمیل کردند و بر پیگیری تصویب مجوز قانونی عبور استانی تلاش دارند.

منبع: ایرنا