حماس تأکید کرد حملات صهیونیست ها در کرانه باختری نه تنها موجب هراس مردم فلسطین نخواهد شد، بلکه بر آتش خشم و مبارزه در این سرزمین اشغالی خواهد افزود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای جدید، با قاطعیت اعلام کرد که یورش‌های نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری، هرگز قادر به درهم شکستن عزم راسخ و پایداری ملت فلسطین نخواهد بود.

در این بیانیه تأکید شده که این حملات تنها بر آتش خشم و مبارزه در این سرزمین اشغالی خواهد افزود.

بر اساس این بیانیه، جنایات پی در پی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری که در پی دو سال جنگ ویرانگر علیه غزه صورت می‌گیرد، نه تنها موجب هراس مردم استوار فلسطین نخواهد شد، بلکه پیامد‌های سهمگینی برای اشغالگران و شهرکنشینان صهیونیست در پی داشته و رویای الحاق کرانه باختری و سلطه کامل بر این سرزمین را برای همیشه ناکام خواهد گذاشت.

حماس در ادامه با اشاره به پشتیبانی همه‌جانبه رژیم افراطی رژیم صهیونیستی از اقدامات نظامیان و شهرکنشینان، از توده‌های ملت فلسطین خواست تا با تداوم حرکت‌های مردمی و مقاومت همه‌جانبه در برابر یورش‌های شهرکنشینان به روستا‌ها و شهر‌های کرانه باختری، صفوف خود را در برابر اشغالگران مستحکم‌تر سازند.

منبع: الجزیره

