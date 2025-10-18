سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت اصلاح، تکمیل و استرداد مالیات بر ارزش افزوده این دوره را تا ۲۵ آبان ماه سال جاری اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحسابهای صادره در سامانه، مؤدیانی که حداکثر تا روز یکشنبه ۲۵ آبانماه نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) از طریق سامانه مؤدیان اقدام نمایند، جریمههای بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مستردشده تا تاریخ یادشده، بخشیده میشود.
بر این اساس، باتوجه به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمات مشمول و عدم نیاز به تأیید صورتحسابهای الکترونیکی فروش به مصرف کنندگان نهایی، چنانچه فروشندگان به مصرف کننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی خود تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم (تابستان) سال ۱۴۰۴ را به صورت نقد پرداخت نمایند، مشمول مزایای احصاء شده به شرح ذیل خواهند بود.
در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سالجاری تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم معادل ۵ درصد از مبلغ پرداختی از این بابت به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده قبل از اعمال بخشودگی، تقویضی به مؤدی تعلق خواهد گرفت و این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود.