نماینده مجلس می‌گوید قیمتی که برای گندم تعیین شده هزینه‌های اولیه کشاورز را هم تامین نمی‌کند و باید قیمتی حداقل ۳۵ هزار تومانی را برای گندم درنظر بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - غلامرضا میرزایی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره قیمت خرید گندم توسط دولت گفت: آنچه الان در جریان است و تعیین قیمت می‌شود راضی‌کننده نیست، چون قیمتی در حدود ۲۸ الی ۳۰ هزار تومان را بررسی می‌کنند که نمی‌تواند مشکل کشاورز را حل کند، چون کشاورز برای کاشت و برداشت گندم هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند.

نماینده مردم بروجن در مجلس اظهار کرد: با توجه به شرایط خاصی که در ناترازی داریم گاهی چاه‌های کشاورزی با مشکل قطع برق مواجه هستند و حتی در برداشت آب نورمی را قرار دادند و غالبا کشاورزان در پایان بررسی شرکت‌های آب وزارت نیرو جریمه سنگین می‌شوند، چون اگر بخواهند از نورم تعهیین‌شده تبعیت کنند در برداشت محصول مشکل پیدا می‌کنند و هرچه را تولید کردند باید تحویل وزارت نیرو و آبفا بدهند که این شرایط باعث شده برای کشاورز کار تولید مقرون به صرفه نباشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: قیمتی که برای گندم تعیین شده هزینه‌های اولیه کشاورز را هم تامین نمی‌کند و دستگاه‌های اجرایی باید یک تصمیم اساسی در این باره بگیرند و قیمتی حداقل ۳۵ هزار تومانی را برای گندم درنظر بگیرند.

میرزایی بیان کرد: مشکلاتی که کشاورزان در تامین امنیت غذایی کشور دارند با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است و وزارت جهاد کشاورزی باید در این خصوص تمهیدات جدیدی را مدنظر داشته باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس درباره وضعیت سیلو‌های گندم در کشور اظهار کرد: تولیدات سال گذشته گندم‌کاران روند اصلی خود را طی کرده و در قیمت پرداخت تضمینی اقدامات اصلی به صدردرصد نرسیده است و هنوز پنج درصد از قیمت محصولات خریداری شده پرداخت نشده است که از وزیر محترم می‌خواهیم این موضوع را پیگیری کند تا پرداخت قیمت گندم به‌طور کامل انجام شود البته در مجموع سیلو‌ها وضع خوبی را دارند، اما اگر امسال به آن توجه نشود با بحران مواجه می‌شویم.

