باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام رئیس‌جمهور پزشکیان برای اختصاص حقوق این ماه خود و همچنین پرداخت ماهیانه پنج میلیون تومان برای کمک به پویش «به سازِ مدرسه، مدرسه بساز» در سفر اخیر وی به اصفهان، امروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، «محمدجعفر قائم‌پناه» با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از انجام مکاتبات اداری جهت اجرایی شدن این تصمیم رئیس‌جمهور خبر داد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری در دستوری اجرایی، تاکید کرد: این اقدام در راستای فرهنگ‌سازی برای تحقق سیاست مبنایی دولتِ وفاق ملی مبنی بر توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم صورت می‌گیرد و برهمین اساس، مبلغ حقوق مهرماه رئیس‌جمهور به حساب جامعه خیرین مدرسه ساز کشور واریز می‌شود؛ همچنین از آبانماه ۱۴۰۴ نیز ماهیانه ۵ میلیون تومان از حقوق ایشان کسر و به حساب موردنظر منظور خواهد شد.

قائم پناه همچنین در ادامه این دستور اجرایی، آورده است: با تاسی از رئیس‌جمهور حقوق مهرماه بنده نیز به طور کامل و از آبانماه ۱۴۰۴ نیز ماهیانه چهار میلیون تومان از حقوقم به حساب فوق واریز شود.