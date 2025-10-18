باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه به تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ (بند"ب") مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان، به اطلاع معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی نیمه‌متمرکز کارشناسی‌ناپیوسته فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی (کدرشته‌محل‌های ۱۱۳۵ تا ۱۱۸۲ و ۵۲۹۲، ۵۲۹۳ و ۵۲۹۵ از مجموعه ثبت‌نامی ۱۱۴ مربوط به گروه آموزشی پزشکی) در آزمون کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۴ می‌رساند، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد ۱۱ مرکز دانشگاهی (به شرح جدول زیر) برای انجام مصاحبه تعیین شده است.

معرفی‌شدگان باید بر اساس استان محل اقامت خود، به منظور اطلاع از برنامه زمانی، نشانی دقیق محل مصاحبه و همچنین مدارک لازم برای ارائه به دانشگاه در زمان مصاحبه، روز چهارشنبه، ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه مجری مصاحبه خود مراجعه و پس از کسب اطلاعات لازم، منحصراً به دانشگاه مجری به منظور انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش مراجعه کنند.

مراجعه نکردن معرفی‌شدگان به دانشگاه مربوط برای انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش، به منزله انصراف از پذیرش در این رشته تحصیلی تلقی خواهد شد.