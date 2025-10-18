باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در این اداره‌کل، کارگروهی ویژه جهت پیگیری پرونده‌های مرتبط با طرح جوانی جمعیت تشکیل داده‌ایم تا روند تکمیل پرونده‌ها، امضای قراردادها و واگذاری زمین‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. وی افزود: در این کارگروه، قراردادها و پرونده‌های سنوات گذشته تا به امروز بررسی و تکمیل شده و بسیاری از آن‌ها به مرحله امضای قرارداد رسیده است.

پدرام همچنین با اشاره به پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان اشتهارد گفت: سایت نهضت ملی اشتهارد به‌عنوان بزرگترین سایت نهضت ملی مسکن کشور شناخته می‌شود و اجرای موفق آن نیازمند همکاری همه‌جانبه ادارات استان از جمله ادارات خدمات‌رسان آب، برق و گاز است.

او گفت: اجرای قانون جوانی جمعیت، به‌ویژه در حوزه واگذاری زمین، در زندگی خانواده‌های سه‌فرزندی و بیشتر اثرگذار است و نیازمند توجه ویژه همه دستگاه‌های اجرایی استان می‌باشد. وی افزود: تمامی ادارات و ادارات خدمات‌رسان، از جمله آب، برق و گاز، باید در کنار اداره‌کل راه و شهرسازی برای پیشبرد این پروژه‌ها همکاری کنند.