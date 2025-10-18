باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های کره‌ای به صحبت‌های امیرقلعه نویی درباره دیدار کره جنوبی و برزیل واکنش نشان دادند. سرمربی تیم ملی ایران در دفاع از عملکرد این تیم و در پاسخ به انتقادها، بعد از دیدار دوستانه با تانزانیا مقایسه عجیبی انجام داد و گفت: «تیم کره جنوبی ۵ گل می‌خورد، اما هیچ فشاری را نمی‌بیند و با آن آرامشی که دارد به فکر بازی بعدی است ولی در ایران اینطور نیست.»

ایران در دو دیدار دوستانه در این ماه برابر روسیه و تانزانیا قرار گرفت. در دیدار نخست ایران با نتیجه دو بر یک برابر روسیه شکست خورد و در بازی دوم برابر تانزانیا که عملا ضعیف‌تر از آنچه تصور می‌شد در زمین حضور پیدا کرد دو بر صفر به برتری رسید.

سایت اینتر اسپورت کره جنوبی نوشت: در حالی که قلعه‌نویی ادعا کرده پس از شکست ۵ بر صفر کره برابر برزیل سرمربی کره تحت فشار نبوده، وضعیت فعلی این را نشان نمی‌دهد. هونگ میونگ بو، مربی تیم، به دلیل استفاده از خط دفاعی سه نفره و شکست پنج گله مقابل برزیل بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. انتقادات نه تنها به دلیل شکست پرگل بلکه به دلیل عملکرد ضعیف فوتبال کره در حال افزایش است.