منابع اروپایی از دیدار قریب‌الوقوع پوتین و ترامپ در پایتخت مجارستان به عنوان «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا یاد کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع اروپایی، نشست قریب‌الوقوع ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش، در بوداپست، پایتخت مجارستان، را «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا توصیف کردند.

روزنامه اسپانیایی ال پایس به نقل از همان منابع ناشناس نوشت که اروپایی ها معتقدند نشست پوتین-ترامپ نشان‌دهنده بی‌توجهی به اروپا است و رهبران اتحادیه اروپا و ناتو را در موقعیت شرم‌آوری قرار می‌دهد.

این روزنامه خاطرنشان کرد که مقامات بروکسل به رسانه‌ها تأکید می‌کنند که اگر این نشست به پیشرفت در حل مناقشه اوکراین کمک کند، مفید خواهد بود.

با این حال، این روزنامه اعلام کرد که برخی منابع به طور خصوصی از نشست قریب‌الوقوع به عنوان «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا صحبت کرده‌اند و معتقدند که دیدار پوتین-ترامپ می‌تواند پیروزی برای رهبر روسیه باشد.

ترامپ روز جمعه در کاخ سفید با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرد. آکسیوس گزارش داد که ترامپ در این دیدار به زلنسکی اطلاع داده است که واشنگتن قصد ندارد موشک‌های تاماهاک را به اوکراین تحویل دهد، حداقل فعلاً نه.

پیش از این، رئیس جمهور پوتین و ترامپ هشتمین و طولانی‌ترین مکالمه تلفنی خود را از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری رئیس جمهور ایالات متحده، پنجشنبه گذشته انجام دادند. این مکالمه دو ساعت و نیم طول کشید.

به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، دو رئیس جمهور در مورد برگزاری اجلاس جدید که احتمالاً در بوداپست برگزار می‌شود، گفت‌و‌گو کردند. زمان این دیدار با همکاری مشترک سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، مشخص‌تر خواهد شد.

به گفته دستیار رئیس جمهور، این گفت‌و‌گو به ویژه بر بحران اوکراین متمرکز بود و رئیس جمهور پوتین بر تعهد روسیه به یک راه حل دیپلماتیک تأکید کرد و ارزیابی دقیقی از وضعیت ارائه داد.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: ترامپ و پوتین ، اتحادیه اروپا ، بوداپست مجارستان
