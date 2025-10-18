جشنواره خرمن به مدت ۱۰ روز در پارک ابریشم صومعه سرا برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ جشنواره خرمن هر ساله به مناسبت برداشت برنج در برخی از شهرستان های گیلان بر گزار می شود.‌



این جشنواره امسال به صورت ویژه در شهرستان صومعه سرا برپا می شود.

این جشنواره با حضور هنرمندان ملی و با برپایی نمایشگاه صنایع دستی ایران در پارک ابریشم شهرستان صومعه سرا برگزار می شود.‌

جشن خرمن در گیلان از دوره قاجار تا به حال در پایان فصل زراعی، بعد از یک دوره کاشت، داشت و برداشت، برای فراغت از کار دشوار شالیکاری (برنجکاری) در شالیزارها انجام می‌گرفت. شالی و شالیکاری در باور گیلانیان، جایگاهی بیش از یک گیاه و یا مزرعه دارد. در گذشته در اغلب روستاهای گیلان، شالیکاران بعد از پایان کار، با برنج صحبت می‌کردند و از آن خیر و برکت طلب داشتند.



در سال‌های اخیر جشن خرمن و جشنواره‌های مربوط به آن، با نزدیک شدن به فصل پاییز اواسط شهریورماه، به صورت گروهی و دسته جمعی در شهرهای مختلف استان گیلان برگزار می‌شود. این سنت قدیمی، به پاس شکرگزاری محصول و رفع خستگی کشاورزان، پایان فصل زراعی میان شور و نشاط شرکت‌کنندگان آیین انجام می‌شود.

جشن خرمن نمادی از قدرشناسی، دوستی و همکاری مردم برای حفظ و احیای سنت‌‌های دیرینه و فرهنگ بومی گیلان است که چند سالی به صورت نمادین و پرشور با حضور مردم و کشاورزان برگزار می‌شود.



در جشن آیینی خرمن، مراسم برداشت محصول و خرمن‌‌کوبی به صورت نمادین، با ابزار و ادوات سنتی کشاورزی، نمایش داده می‌شود، در این روز، شالیکاران با لباس‌‌های سنتی گیلان، به خواندن آواهای محلی و سرنانوازی می‌پردازند.

مراسم عروس‌‌بران هم از دیگر برنامه‌های جذاب جشن خرمن است، عروس‌بران و برگزاری جشن ازدواج زوج‌‌های جوان در گیلان، همزمان با جشن خرمن، از گذشته تا به حال نوعی شگون و میمنت محسوب می‌شد که تا امروز هم ادامه دارد.