باشگاه خبرنگاران جوان، زینب خوشاندیش_ یدالله رحمانی ظهر شنبه در نشست شورای سیاستگذاری و برنامهریزی کنگره ملی آیتاللهالعظمی ملکحسینی (ره) در یاسوج اظهار داشت: دومین کنگره بزرگداشت این عالم ربانی، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اندیشهها و خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی ایشان و نیز معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان است.
وی افزود: هدایای کنگره حتماً باید از تولیدات صنایعدستی و هنری استان انتخاب شود تا ضمن حمایت از تولیدات بومی، رنگوبوی فرهنگی ویژهای به برنامه ببخشد.
به گفته وی، دبیران و رؤسای کمیتهها موظفاند ظرف چند روز آینده با بررسی نهایی اقدامات خود، نواقص احتمالی را برطرف کرده و گزارش جمعبندی را آماده کنند.
رحمانی خواستار شد کمیتههای مختلف در این فاصله، جلسات داخلی مرور و آسیبشناسی برگزار کنند تا همه برنامهها با انسجام و هماهنگی انجام گیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تلاش صدا و سیمای مرکز استان در پوشش رسانهای برنامههای پیشکنگره گفت: صدا و سیما تاکنون همکاری بسیار خوبی داشته و لازم است برنامههای پیشکنگرهای در شهرستانها نیز با مشارکت فرمانداران و ائمه جمعه با شکوه برگزار شود.
رحمانی با بیان اینکه کتاب مجموعه مقالات علمی نیز در حال آمادهسازی نهایی است، گفت: فرآیند چاپ این اثر بدون مشکل در حال انجام است و انتشار آن، یکی از دستاوردهای علمی ارزشمند این کنگره خواهد بود.
وی افزود: در تدوین برنامههای فرهنگی و هنری کنگره باید از همه ظرفیتهای خلاقانه بهره گرفت تا این رویداد، علاوه بر جنبه علمی، جلوهای از غنا و اصالت فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد را نیز به نمایش بگذارد.
استاندار اظهار امیدواری کرد: به یاری خداوند متعال، این کنگره که در اشاعه اندیشههای آیتاللهالعظمی ملکحسینی بسیار مؤثر خواهد بود، با عزت و شکوه برگزار شود و زمینهساز برگزاری کنگرههای بعدی با ابعاد نو و ایدههای تازه باشد.
در این نشست، رحمانی پیشنهاد داد تا در حاشیه برنامهها، زیارت مرقد امامزاده شاه قاسم (ع) و حرم مطهر آیتالله ملکحسینی (ره) نیز در دستور کار قرار گیرد تا از این ظرفیت معنوی برای تکریم مقام علمی و روحانی آن بزرگوار بهرهبرداری شود.
۶۰۰ دقیقه برنامه تلویزیونی و سه مستند ویژه برای کنگره آیتالله ملکحسینی تولید شد
همچنین در ادامه مدیرکل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: در آستانه برگزاری کنگره ملی بزرگداشت آیتالله ملکحسینی، بیش از ۶۰۰ دقیقه برنامه تلویزیونی، سه مستند ۳۰ دقیقهای، دهها تیزر اطلاعرسانی و ۳۳ ساعت محتوای آرشیوی دیجیتالسازیشده از سخنان و دیدارهای این عالم ربانی تولید و پخش شده است.
سید شهریار گنجی در نشست شورای سیاستگذاری کنگره ملی آیتالله العظمی ملکحسینی با اشاره به نقش رسانه ملی در پوشش این رویداد مهم فرهنگی و مذهبی، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۶۰۰ دقیقه تیزر اطلاعرسانی پیرامون فراخوان دریافت آثار و معرفی کنگره از سیمای مرکز استان پخش شده است.
وی افزود: سه مستند ۳۰ دقیقهای ویژه این کنگره آمادهسازی شده که در روزهای منتهی به برگزاری مراسم اصلی پخش خواهد شد. همچنین بخشهایی از کلام آیتالله ملکحسینی در قالب ۷۵ قسمت و مجموعاً ۳۰۰ دقیقه تدوین شده است.
گنجی ادامه داد: تولید موشنگرافی در پنج نوبت ۱۰ دقیقهای، پخش زیرنویسهای اطلاعرسانی در حدود ۲۰۰ مورد، و بازپخش محتوای فرهنگی در قالب مصاحبه، گزارش و برنامههای رادیویی و تلویزیونی از دیگر اقدامات رسانه استانی بوده است.
مدیرکل صداوسیما تصریح کرد: در حوزه فضای مجازی نیز بیش از ۳۳ ساعت محتوای ویدئویی از سخنرانیها و برنامههای مرتبط با این عالم ربانی بازتولید و منتشر شده است. بخشی از آثار قدیمی مربوط به آیتالله ملکحسینی نیز از آرشیو بیت معظمله دریافت و با همکاری سازمان صداوسیما در تهران به نسخه دیجیتال تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مراسم اصلی کنگره به صورت زنده از شبکه دنا و بخشهایی از آن از شبکه خبر پخش خواهد شد، اضافه کرد: دو مستند تازه از شاگردان حضرت آیتالله در قم نیز تولید شده که در روز برگزاری به نمایش درمیآید.
گنجی در پایان تأکید کرد: تلاش صداوسیمای مرکز استان بر آن است تا پوشش رسانهای این رویداد در شأن شخصیت علمی، معنوی و مردمی آیتالله العظمی ملکحسینی باشد.
تولیدات فرهنگی و هنری کنگره آیتالله ملکحسینی باید در برنامهها دیده شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد نیز با تأکید بر ضرورت توجه به بخشهای فرهنگی و هنری در کنگره آیتالله ملکحسینی گفت: برنامههای متنوعی از جمله نمایشگاه عکس، سرود و نماهنگ برای این رویداد آماده شده که باید در عناوین و جدول برنامهها گنجانده شود.
امین درخشان اظهار داشت: در عناوین و بخشهای اعلامشده کنگره، کمتر به برنامههای فرهنگی و هنری اشاره شده است و این در حالی است که تولیدات متعددی برای این رویداد پیشبینی و آماده شده است.
وی افزود: از میان بیش از ۱۰۰ عکس منتخب از سیر زندگی حضرت آیتاللهالعظمی ملکحسینی تا روز خاکسپاری، حدود ۵۰ اثر برای برپایی یک نمایشگاه فاخر در نظر گرفته شده که مراحل چاپ آن رو به پایان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: همچنین نماهنگ و سرودی محلی برگرفته از زیستبوم فرهنگی استان با لباس محلی و اجرای گروه پسران خورشید ــ که از گروههای ملی کشور هستند ــ آماده شده است و میتواند در بخشهای مختلف برنامه اجرا شود.
درخشان تأکید کرد: نمیتوان برنامههای کنگره را تنها به سخنرانی محدود کرد، چراکه این موضوع موجب خستگی مخاطبان میشود و حضور بخشهای فرهنگی، هنری و موسیقایی میتواند به غنای محتوایی و تنوع برنامهها بیفزاید.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد میشود در زمانبندی صبح و عصر کنگره، این آیتمها به گونهای برنامهریزی شوند که فرصت معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان فراهم شود، چراکه گاهی یک کلیپ دو دقیقهای میتواند بهترین معرف مفاخر استان باشد.