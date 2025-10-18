بر اثر آتش سوزی و انفجار در یک منزل مسکونی در شهرستان داراب مادر و فرزندش مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اظهار کرد: امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴، با اعلام گزارش انفجار و آتش سوزی بر اثر نشت گاز در یک منزل مسکونی در یکی از روستا‌های شهرستان داراب به مرکز ارتباطات ۱۱۵، بلافاصله کارشناسان اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این حادثه یک کودک ۳ ساله دچار سوختگی درجه ۲ و مادر او نیز دچار سوختگی درجه ۱ و ۲ شد.

عابد تصریح کرد: کارشناسان به سرعت اقدامات پیش بیمارستانی لازم را انجام دادند و مصدومان برای ادامه درمان به درمانگاه شهدای فورگ منتقل شدند.

او ضمن تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، از شهروندان خواست همواره از سالم بودن تجهیزات گازسوز خود مطمئن شوند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.