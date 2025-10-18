اوجاقی از بازسازی و تکمیل هفت مجموعه ورزشی در آستانه هفته تربیت بدنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسین اوجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی گفت: رسالت اصلی سازمان ورزش شهرداری تهران ترویج ورزش، هویت‌بخشی به محلات و ایجاد نشاط اجتماعی است.

وی گفت: با وجود امکانات خوب موجود، مردم از این ظرفیت‌ها بی‌اطلاع هستند.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: چندین مجموعه ورزشی در حال بازسازی و تکمیل هستند و قرار است تا هفته تربیت بدنی و اوایل آبان ماه به بهره‌برداری برسند. این مجموعه‌ها شامل، مجموعه فدک در منطقه ۸ ، مجموعه کوثر ۳ در منطقه ۳، مجموعه‌های جانبازان، خوش و باغ گلستان در منطقه ۱۰ و مجموعه کهندل در منطقه ۶ است.

وی همچنین افزود: توجه ویژه به ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی، روحیه بخشی به اقشار خاص و اصناف و پیشکسوتان در دستور کار سازمان قرار دارد.

اوجاقی درباره رویداد‌های ورزشی پایتخت توضیح داد که علاوه بر رشته‌های تخصصی، رشته‌های تفریحی و ورزشی نظیر کورن هول، آمادگی جسمانی، طناب زنی و دارت به مسابقات "قهرمان شهر" اضافه شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون نفر در این دوره از مسابقات شرکت کنند که آمار نهایی پس از بارگذاری کامل در سامانه اعلام خواهد شد.

وی گفت: مراسم افتتاحیه مسابقات "قهرمان شهر" در ۷ آبان ماه در ورزشگاه امام رضا (ع) منطقه ۱۸ با حضور ۱۱۰۰ ورزشکار باستانی، ۲۰۰ مرشد و رژه ۲۰۰۰ ورزشکار، با حضور شهردار تهران و وزیر ورزش برگزار خواهد شد.

اوجاقی گفت: علاوه بر این، برگزاری مسابقات پاراقهرمان شهر و رشته‌های آیینی مانند ورزش‌های زورخانه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد و سازمان ورزش شهرداری تهران میزبان رشته‌های زورخانه‌ای و باستانی در المپیاد استعداد‌های برتر از ۳۰ مهر تا ۲ آبان خواهد بود.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به زیرساخت‌های ورزشی پایتخت گفت: روزانه بیش از یک میلیون نفر از مجموعه‌های ورزشی شهرداری استفاده می‌کنند. اما سرانه ورزشی در تهران با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد به صورتی که سرانه ورزشی در تهران ۵۷ سانتیمتر مربع است و با احتساب فضا‌های روباز این عدد به ۹۸ سانتیمتر می‌رسد، در حالی که در دنیا این عدد حدود ۲ متر است.

اوجاقی گفت: ساخت سه مجموعه ورزشی بزرگ مقیاس در شهر تهران (مطابق تبصره ۲۱ شورا) در دستور کار است که باید زمین آن مشخص شده و توسط سرمایه‌گذار اجرایی شود.

وی در پایان به تعرفه‌های ورزشی شهرداری اشاره کرد و گفت: تعرفه‌های مجموعه‌های سازمان ورزش شهرداری تهران حداقل ۳۰ درصد ارزان‌تر از تعرفه‌های مجموعه‌های دولتی است و در واقع تعرفه امسال ما معادل تعرفه سال قبل دولت است.