زهرا خدابنده خبرنگار باشگاه خبرنگاران صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری در آیین تجلیل از برترین های زیست بوم فناوری و نواوری استان به عنوان فعال حوزه رسانه مورد تجلیل قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - در دومین نشست توسعه اقتصاد دانش بنیان چهارمحال و بختیاری و آیین تجلیل از برترین های زیست بوم فناوری و نواوری استان به ریاست استاندار از زهرا خدابنده خبرنگار باشگاه خبرنگاران صدا و سیما تقدیر شد.
جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست با تأکید بر نقش محوری علم و فناوری در مسیر توسعه استان اظهار داشت: آینده توسعه چهارمحال و بختیاری نه بر پایه منابع طبیعی یا سرمایههای سنتی، بلکه بر اساس سرمایه انسانی و فکری رقم خواهد خورد. اقتصاد دانشبنیان زیربنای استقلال اقتصادی، قدرت ملی و پیشرفت پایدار کشور است و باید همه ظرفیتهای بلااستفاده در خدمت شرکتهای فناور قرار گیرد.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید نگاه خود را از گزارشنویسی به نتیجهمحوری تغییر دهند و خروجیهای ملموس برای مردم ایجاد کنند. همچنین همکاری دانشگاه، صنعت و دولت برای ایجاد زیستبومی پویا و نهادینهسازی فرهنگ استفاده از علم و فناوری در تصمیمگیریها ضروری است.
اسماعیل پیرعلی رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از برنامههای مهم ما، راهاندازی مراکز تخصصی نوآوری در حوزههای اولویتدار از جمله مرکز توسعه هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال است. این مرکز با هدف ارتقای توانمندیهای مهارتی، آموزشی و کاربردی در حوزه هوشمندسازی و فناوریهای نوین طراحی شده و تلاش میشود زیرساختهای لازم برای آموزش، پژوهش و تجاریسازی ایدههای فناورانه فراهم شود.همچنین در حوزه کشاورزی هوشمند، با همکاری شرکتهای فناور مستقر در پارک، چند قرارداد همکاری با گلخانههای استان منعقد شده است تا از ظرفیت فناوری برای افزایش بهرهوری، کاهش مصرف منابع و بهبود کیفیت محصولات استفاده شود. هدف ما ایجاد فرهنگ نوآوری و حمایت از دانشآموختگان و تیمهای فناور است تا آیندهای روشن و پایدار برای اقتصاد دانشبنیان استان رقم بخورد.
یحیی رمضانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر نقش دانش و فناوری در افزایش بهرهوری گفت: ارتباط میان صنعت و دانشگاه باید بهصورت هدفمند و ساختاریافته تقویت شود تا دانش و فناوری بتوانند مستقیماً در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی نقشآفرینی کنند. افزایش بهرهوری در استان تنها زمانی محقق میشود که دانش و فناوری در بخشهای مختلف رسوخ پیدا کند و تصمیمگیریها بر مبنای تحلیلهای علمی و نوآورانه انجام گیرد.
وی با اشاره به سرعت تحولات فناورانه در جهان افزود: دستگاههای اجرایی باید خود را با تغییرات سریع فناوری از جمله هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال هماهنگ کنند و در سیاستگذاریها و برنامهریزیها، رویکردی انعطافپذیر و نوآورانه داشته باشند. پذیرش خلاقیت و ایدههای جدید در نظام اداری، یکی از پیششرطهای اصلی برای حرکت به سمت توسعه دانشبنیان است.
گفتنی است: در پایان نشست، آیین تجلیل از برگزیدگان زیستبوم فناوری و نوآوری پارک برگزار شد و از فعالان و شرکتهای موفق حوزه فناوری و نوآوری تقدیر به عمل آمد.