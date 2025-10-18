باشگاه خبرنگارانجوان؛ نسترن حسن آبادی - عباس گلرو، نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از دانشگاه ملی مهارت واحد استانی سمنان، گفت: مجلس شورای اسلامی از تمامی طرحها و پروژههای آموزشی مهارتی حمایت خواهد کرد و تقویت این حوزه از اولویتهای مهم استان است.
گلرو با اشاره به اهمیت بازدیدهای میدانی از مراکز آموزشی افزود: این بازدیدها زمینه آشنایی دقیقتر با چالشها و نیازهای دانشگاهها را فراهم میکند و میتواند به برنامهریزیهای حمایتی مؤثرتر منجر شود.
نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر همچنین اعلام کرد: مجلس از مجموعه دانشگاه ملی مهارت حمایت همهجانبه خواهد داشت و همکاریهای لازم برای تقویت آموزشهای مهارتی و توسعه زیرساختهای آموزشی در استان انجام میشود.
در ادامه این بازدید، مظاهر خیرخواهان، سرپرست آموزشکده پسران سمنان ـ واحد استانی سمنان، گزارشی از وضعیت فعلی دانشگاه ارائه داد و گفت: امسال شاهد افزایش قابل توجه ثبتنام دانشجویان در دانشگاه ملی مهارت سمنان هستیم که نشاندهنده اعتماد جوانان به آموزشهای مهارتی است.
وی افزود: هماکنون بیش از سه هزار دانشجو در چهار دانشکده این دانشگاه مشغول تحصیل هستند و استقبال از دورههای آموزشی نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است.
خیرخواهان تأکید کرد: هدف اصلی دانشگاه ملی مهارت، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای تأمین نیازهای بازار کار و کمک به تحقق اشتغال پایدار در استان است.
او همچنین با اشاره به اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت اظهار داشت: تعامل مستمر با واحدهای تولیدی و صنعتی، موجب ارتقاء محتوای آموزشی، افزایش مهارتهای عملی دانشجویان و انطباق آموزشها با نیازهای واقعی بازار کار میشود.