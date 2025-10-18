راه اندازی معدن طلای سوناجیل هریس باعث ایجاد ۴۰۰ شغل مستقیم و ۶۰۰ شغل غیرمستقیم در هریس خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌محمد عبداللهی فرماندار هریس در بازدید جعفری معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از معدن طلای سوناجیل هریس گفت:هریس با وجود نزدیکی به تبریز بالاترین نرخ بیکاری را در استان آذربایجان شرقی دارد و با راه‌اندازی این معدن ۴۰۰ شغل مستقیم و ۶۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

 معاون معادن وزارت صمت ضمن ابراز امیدواری نسبت به فعال‌سازی مجدد معدن گفت:به سرمایه‌گذاران فعلی فرصت محدودی داده شده تا خروجی فعالیت هایشان به‌صورت ملموس دیده شود و برای اینکار لازم است جدول زمان‌بندی دقیق و مرحله‌به‌مرحله‌ای تنظیم و به اداره صمت ارائه گردد تا روند پیشرفت پروژه به‌ طور منظم ارزیابی شود.

جعفری گفت:ظرف یک هفته زمان‌بندی اجرای پروژه باید ارائه و در سه ماه آینده عملکرد آن بررسی شود در صورت عدم پیشرفت مراحل قانونی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید طی خواهد شد.

عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت:منطقه سوناجیل از نظر برق و تملک زمین هیچ مشکلی ندارد و این معدن می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد و اشتغال منطقه ایجاد کند. راه‌اندازی سریع این معدن مطالبه جدی مردم هریس است.

برچسب ها: اداره صمت ، معدن طلا
خبرهای مرتبط
ذخیره ۳۸ میلیون تن طلا در آذربایجان شرقی
معدن طلای اندریان؛ به نام مردم، به کام چپاولگران
تبریز؛
سرمایه گذاری 15 میلیون دلاری شرکت گرجستانی در معدن مس هریس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌بینی برداشت حدود ۱۷۰ هزار تن محصول از باغ‌های سیب مراغه
برگزاری مسابقات پرس سینه آذربایجان شرقی در مراغه
ایجاد ۴۰۰ شغل مستقیم با راه اندازی معدن طلای سوناجیل هریس
دستگیری ۴ محکوم متواری میلیاردی در تبریز
آخرین اخبار
ایجاد ۴۰۰ شغل مستقیم با راه اندازی معدن طلای سوناجیل هریس
دستگیری ۴ محکوم متواری میلیاردی در تبریز
پیش‌بینی برداشت حدود ۱۷۰ هزار تن محصول از باغ‌های سیب مراغه
برگزاری مسابقات پرس سینه آذربایجان شرقی در مراغه
ایجاد روستا بازار بزرگ در تبریز
سانحه رانندگی در محور نوردوز_خداآفرین
برگزاری آیین بزرگداشت و تجلیل از مقام هنری استاد عزتی در اهر
خشکسالی و تنش آبی بزرگترین چالش امروز آذربایجان‌شرقی
برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در باسمنج