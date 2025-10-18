راه اندازی معدن طلای سوناجیل هریس باعث ایجاد ۴۰۰ شغل مستقیم و ۶۰۰ شغل غیرمستقیم در هریس خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌محمد عبداللهی فرماندار هریس در بازدید جعفری معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از معدن طلای سوناجیل هریس گفت:هریس با وجود نزدیکی به تبریز بالاترین نرخ بیکاری را در استان آذربایجان شرقی دارد و با راه‌اندازی این معدن ۴۰۰ شغل مستقیم و ۶۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

معاون معادن وزارت صمت ضمن ابراز امیدواری نسبت به فعال‌سازی مجدد معدن گفت:به سرمایه‌گذاران فعلی فرصت محدودی داده شده تا خروجی فعالیت هایشان به‌صورت ملموس دیده شود و برای اینکار لازم است جدول زمان‌بندی دقیق و مرحله‌به‌مرحله‌ای تنظیم و به اداره صمت ارائه گردد تا روند پیشرفت پروژه به‌ طور منظم ارزیابی شود.

جعفری گفت:ظرف یک هفته زمان‌بندی اجرای پروژه باید ارائه و در سه ماه آینده عملکرد آن بررسی شود در صورت عدم پیشرفت مراحل قانونی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید طی خواهد شد.

عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت:منطقه سوناجیل از نظر برق و تملک زمین هیچ مشکلی ندارد و این معدن می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد و اشتغال منطقه ایجاد کند. راه‌اندازی سریع این معدن مطالبه جدی مردم هریس است.