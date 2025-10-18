باشگاه خبرنگاران جوان- حسن لطفی رئیس شورای سیاستگذاری مدیران متخصص شهر تهران گفت: انتخابات هفتمین دوره شوراها به احتمال زیاد اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد و مهترین مسئله کنونی در انتخابات پیش رو مدل جدید انتخاباتی است، یعنی (انتخابات تناسبی یا همان نظام انتخابات اکثریتی)
وی گفت: باید به سمت انتخابات حزبی برویم در آن شکی نیست و تناسبی شدن انتخابات نیز در این راستا است ولی باید مسائل مختلف را در نظر بگیریم و برای این کار عجله نکنیم و باید اول از همه احزاب را قوی کنیم و چارچوب مشخصی برای تقویت احزاب در نظر بگیریم و برای مردم شفاف سازی و روشنگری کنیم.
وی ادامه داد: به گفته مسئولان وزارت کشور، بیش از ۱۰۰ حزب و گروههای سیاسی درکشور وجود دارد که ۹۰ درصد آنها تنها نامی روی کاغذ هستند و دیگر احزاب شناسنامهدار ایران هم در مجموع پایگاه خاص و قابل توجهی میان تودههای مردم ندارند و مشخص نیست با معرفی فهرستی از سوی آنها مردم تا چه میزان به آن اعتماد میکنند. با وجود ظرفیت اندک احزاب در ایران برای اثرگذاری در روند انتخابات، آیا میتوان این دسته از جریانهای سیاسی را در قبال معرفی افراد و ارائه فهرستهای انتخاباتی مسئول و پاسخگو ساخت؟ چه تضمینی وجود دارد، حزبی که مردم حتی نام آن را (جز در ایام انتخابات) نشنیدهاند، بتواند اعتماد رایدهندگان را به خود جلب کند. در چنین شرایطی آنچه اهمیت مییابد نامهای معتبر عرصه سیاست ایران هستند که به فهرستها اعتبار خواهند داد. واقعیت آن است که برخلاف بسیاری از نظامهای سیاسی در جهان، در ایران این افراد و چهرهها هستند که به احزاب و تشکلها اعتبار میدهند واین درحالی است که در نظامهای سیاسی دیگر جهان، عکس این حالت حاکم است و احزاب وجریانها برافراد دارای ظرفیت، استعداد و متخصص سرمایهگذاری میکنند وآنها را به پارلمانها میرسانند
لطفی گفت: برخی مدافعان انتخابات تناسبی از تجربه و کارایی کشورهای دیگر از برگزاری اینگونه انتخابات سخن میگویند، با اینکه تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که نظامهای تناسبی زمانی کارآمدند که در بستر فرهنگ حزبی نهادینه، شفافیت مالی احزاب و آگاهی سیاسی بالا از سوی شهروندان اجرا شوند، انتخابات شوراها باید همچنان بر پایه ارتباط مستقیم مردم بامنتخبین، کارآمدی محلی استوار باشد. مردم باید بدانند چه کسی را انتخاب و مطالبه دارند. تغییر نظام انتخاباتی بدون اصلاح ساختار حزبی و فرهنگی کشور، نه تنها اصلاح محسوب نمیشود، بلکه ممکن است اعتماد عمومی به شوراها لطمه بزند.
وی تصریح کرد: مهمتر از آن واگذاری ترکیب شوراها به فهرستهای مختلف سیاسی ممکن است به رقابتهای جناحی و اختلافات درونشهری دامن بزند؛ در حالی که شوراهاباید کانون وفاق و تصمیمگیری جمعی برای منافع شهر باشند، به نظر بنده برگزاری این نوع انتخابات بدون برنامه ریزی درست و طراحی نمونه ایرانی انتخابات تناسبی حق الناس است و تقلید کور کورانه از نظامهای سیاسی دیگر به صلاح نیست و قطعا اشخاصی که لابی قدرتمندی تری دارند در ابتدای لیستها قرار خواهند گرفت واگر متخصصی خوشبینانه وارد لیست شود و اگر ابتدای لیست جزو شش نفر اول قرار نگیرد تقریبا ۹۰ درصد شانس حضور در شورا را نخواهد داشت وصاحبان رانت و قدرت برای شهر تهران تصمیمگیری خواهند کرد
انتخابات تناسبی، مفهوم، نامفهوم برای مردم
رئیس شورای سیاستگذاری مدیران متخصص شهر تهران گفت: اگر واقعا قصد دارید انتخابات را تناسبی برگزار کنید، حداقل مردم را از مفاهیم موضوع روشن و از طریق رسانهها و رسانه ملی تمام ابعاد انتخابات تناسبی یا اکثریتی را اطلاع رسانی کنید تا برای مردم شفاف شود، به نظر بنده نخبگان سیاسی هم اطلاعات کافی از این نوع انتخابات ندارند چه رسد به مردم.