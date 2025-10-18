امروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار  ۱۰ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
طلای ایتالیا؛ میراث سزار که امروز به سرمایه ملی بدل شده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۶ مهر ۱۴۰۴
خیلی ضایعست قیمت ها تو بازار طلا، یهو وسط روز تعطیل بیشترین نوسان ها رو میبینیم و جالب این جاست شاید اکثر قریب به اتفاق جهش ها یا کاهش ها رو نگاه کنی عیناً سر ساعت مثلا ساعت ۱۰ دقیق انجام میشه اونم بدون هیچ اتفاق یا خبر خاص سیاسی و اقتصادی

بنظر میاد یه عده دارن از دولت باج میگیرن و از مردم نوسان
از دولت طلا به قیمت پایین میگیرن که بازار کنترل بشه از اون طرف قیمت ثابت نگه نمیدارن و با بالا پایین کردنش نوسان گیری میکنند
هم از توبره میخورن هم آخور
۰
۱
پاسخ دادن
حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴
گندم از کدام کشور‌ها به ایران وارد می‌شود؟ / واردات ۵ قلم حبوبات از اتحادیه اوراسیا
اتمام حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب تا سه سال آینده
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین کسری گندم از کشور خارج می شود
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
آخرین اخبار
ایران در مبحث دریایی با ۱۵۰ کشور در ارتباط است/ تحریم بندر چابهار را می‌توانیم دور بزنیم +فیلم
۴ درصد از مشترکان تهران همچنان بیشتر از دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند
تکمیل اطلاعات طرح‌های توسعه شهری در سامانه «سینام» الزامی است
دولت بدنبال روش‌های جایگزین خرید تضمینی گندم است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۶ مهر ماه
پرداخت ۴ هزار ۹۶۹ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع تفتان وجود ندارد
بومی سازی ۷۸۰ قطعه در حوزه شناورسازی به همت مهندسان داخلی+فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴
مهلت اصلاح و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا ۲۵ آبان ماه
آغاز فرآیند رسمی ارزیابی برای واگذاری ۴۲ درصد از سهام گروه خودروسازی سایپا
سود علی‌الحساب عامل اصلی زیان بانک‌ها و سپرده‌گذاران
افزایش بیش از ۷۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
توسعه حرکت قطار‌های بین‌المللی از ایران به کشور‌های CIS و جمهوری آذربایجان
کشت برنج فقط در ۲ استان گیلان و مازندران مجاز است
دولت مکلف به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های اتمی با ظرفیت انرژی هسته‌ای است+ فیلم
ادعای کاهش قیمت مسکن غیرکارشناسی است/ بانک مرکزی هم به سامانه خودنویس و کاتب دسترسی ندارد
سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها تامین شده است
تولید ۱۶۲ میلیون متر مکعب گاز توسط میدان نار+فیلم
معاملات گواهی سپرده ۶ محصول در بورس کالا آغاز می‌شود
ماجرای نابه سامانی بازار نهاده‌های دامی و التهابات محصولات پروتئینی چیست؟
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان ماه آغاز شد+ فیلم
حذف فاکتورسازی شرکت‌های صوری به کمک صورت حساب الکترونیک
عرضه محصولات ۲۵ درصد کمتر از نرخ در روستا بازار
تولید ماهانه تخم مرغ به ۱۲۰ هزارتن رسید
امکان انحصار بلیت قطار توسط آژانس‌ها وجود ندارد/واگن‌های جدید مسافری در راه است+فیلم
امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای تامین کسری گندم از کشور خارج می شود
حداقل و حداکثر قیمت زعفران اعلام شد
گندم از کدام کشور‌ها به ایران وارد می‌شود؟ / واردات ۵ قلم حبوبات از اتحادیه اوراسیا
اتمام حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب تا سه سال آینده