باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۷ میلیون تومان
|نیم سکه
|۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان