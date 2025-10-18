رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: در اولین دیدار با مقام عالی وزارت درخواست جامعه ورزش کشور را مطرح می‌کنم تا از چند پاره شدن ورزش پرورش اندام در سطح کشور جلوگیری کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید تلخابی امروز شنبه پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: انتخابات این فدراسیون برگزار شد و با تمام صحبت‌ها و حواشی خوشبختانه با درایت وزیر ورزش این انتخابات به نتیجه رسید و من به لطف خدا و اعتماد همکاران موفق شدم به عنوان رئیس فدراسیون منتخب مجمع باشم.

وی درباره خروج مقادیر زیادی از خروج ارز توسط بدنسازان افزود: در گذشته تجربیات زیادی درباره اعزام داشتم و با تمامی موضوعات مرتبط با اعزام قهرمانان آشنایی داشتم و در اولین دیدار با مقام عالی وزارت درخواست جامعه ورزش کشور را مطرح می‌کنم تا از چند پاره شدن ورزش پرورش اندام در سطح کشور جلوگیری کنیم. سمبل ورزش کشورمان هادی چوپان خارج از فدراسیونی است که فدراسیون ما با آن همکاری دارد و ما تلاش می‌کنیم مقام عالی وزارت را مجاب کنیم تا قهرمانان ما برای تمامی اهداف خودشان در کشورمان بجنگند و این همه خروج ارز از کشور نداشته باشیم.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام عنوان کرد: سالیانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارز در سال خروج ارز داریم و این عدد بزرگی است. مستر المپیا در شهر خود رافائل رئیس فدراسیون جهانی در اسپانیا برگزار می‌شود. امیدوارم این وضوع را با درایت تدبیر کنیم و بچه‌های ما در کشور خود قهرمان شوند و جواز حرفه‌ای بگیرند و جواز مستر المپیا را در کشور خودشان دریافت کنند. فدراسیونی که رهبری آن را برعهده دارم و با توجه به پتانسیل‌ها، من به فدراسیون جهانی تمکین نمی‌کنم و به آنها حکم می‌کنم.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی روسای هیات‌های استانی این است که ورزشکاری به رقابتی اعزام می‌شود و بدون مجوز شورای برون مرزی و اطلاع فدراسیون و به رقابتی می‌رود و مدالی کسب می‌کند. آن فرد از هیات استانی متوقع است و رئیس هیات را در حاشیه قرار می‌دهد و برای این هم تدابیری خواهیم داشت.

تلخابی گفت: قطع به یقین باید بانک اطلاعاتی درستی از تمام مدارک بین‌المللی ایجاد کنیم تا کسانی که این مدارک را دریافت کردند و نیازمند استعلام هستند، به راحتی از سایت استعلام کنند و مدارک مورد نظر را دریافت کنند.

