باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تلاش رسانه ملی در رویداد ملی ایران جان فارس ایران + فیلم

رویداد ملی ایران جان، فارس ایران که در چهارمین ایستگاه خود به فارس رسید، مردم را با توانمندی‌های استان فارس آشنا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد ملی ایران جان فارس ایران به ابتکار رسانه ملی از ایستگاه چهارم گذشت.

ایرانی ها در هفته گذشته با توانمندی هها و ظرفیت های استان بیشتر آشنا شدند.

 

مطالب مرتبط
تلاش رسانه ملی در رویداد ملی ایران جان فارس ایران + فیلم
young journalists club

پیوند بازار‌های تاریخی استان‌های فارس و آذربایجان غربی + فیلم

تلاش رسانه ملی در رویداد ملی ایران جان فارس ایران + فیلم
young journalists club

سه شب متفاوت برای مردم در شهر رویاهای اصفهان + فیلم

تلاش رسانه ملی در رویداد ملی ایران جان فارس ایران + فیلم
young journalists club

آغاز رویداد ملی ایران جان در فارس + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم
۲۸۸۶

رینگ بوکس وسط فوتبال؛ سکانس عجیب در آبادان! + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم
۹۴۷

چند حرکت ورزشی برای افرادی که دیسک کمر دارند + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم
۸۶۱

قطعنامه ۲۲۳۱ باطل شد + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم
۷۴۰

توصیه رهبر معظم انقلاب برای بهره‌برداری از معجزه بزرگ الهی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
بوانات سرزمین درختان کهنسال + فیلم
۶۳۸

بوانات سرزمین درختان کهنسال + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.