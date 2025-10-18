فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری ۴ محکوم متواری به ارزش ۱۲ میلیارد ریال توسط ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌سرهنگ محمد نعمتی اظهار کرد:برابر شکایت چندین نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با عناوین مختلف اقدام به کلاهبرداری از چندین نفر از شهروندان با مضامین سرمایه‌گذاری و خرید کالا کلاهبرداری و از محل فرار کرده بود که در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از تحقیقات تخصصی و پلیسی توانستند متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و به کلانتری دلالت دهند. 

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی گردید از شهروندان خواست در صورت داشتن شکایت از متهمین به کلانتری ۱۸ مراجعه کنند.

منبع:فارس

برچسب ها: فرمانده انتظامی ، کلاهبرداران میلیاردی
خبرهای مرتبط
دستگیری کلاهبردار اینترنتی در تبریز
دستگیری کلاهبرداران فروش سوالات کنکور در مرند
دستگیری کلاهبرداران حرفه‌ای در اهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌بینی برداشت حدود ۱۷۰ هزار تن محصول از باغ‌های سیب مراغه
برگزاری مسابقات پرس سینه آذربایجان شرقی در مراغه
ایجاد ۴۰۰ شغل مستقیم با راه اندازی معدن طلای سوناجیل هریس
دستگیری ۴ محکوم متواری میلیاردی در تبریز
آخرین اخبار
ایجاد ۴۰۰ شغل مستقیم با راه اندازی معدن طلای سوناجیل هریس
دستگیری ۴ محکوم متواری میلیاردی در تبریز
پیش‌بینی برداشت حدود ۱۷۰ هزار تن محصول از باغ‌های سیب مراغه
برگزاری مسابقات پرس سینه آذربایجان شرقی در مراغه
ایجاد روستا بازار بزرگ در تبریز
سانحه رانندگی در محور نوردوز_خداآفرین
برگزاری آیین بزرگداشت و تجلیل از مقام هنری استاد عزتی در اهر
خشکسالی و تنش آبی بزرگترین چالش امروز آذربایجان‌شرقی
برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در باسمنج