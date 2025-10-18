فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری ۴ محکوم متواری به ارزش ۱۲ میلیارد ریال توسط ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -‌سرهنگ محمد نعمتی اظهار کرد:برابر شکایت چندین نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با عناوین مختلف اقدام به کلاهبرداری از چندین نفر از شهروندان با مضامین سرمایه‌گذاری و خرید کالا کلاهبرداری و از محل فرار کرده بود که در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از تحقیقات تخصصی و پلیسی توانستند متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و به کلانتری دلالت دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی گردید از شهروندان خواست در صورت داشتن شکایت از متهمین به کلانتری ۱۸ مراجعه کنند.

منبع:فارس