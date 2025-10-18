فرمانده ارتش پاکستان در سخنرانی خود در آکادمی نظامی این کشور، موضع اسلام‌آباد در قبال تحولات غزه و کشمیر را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژنرال عاصم منیر امیدواری پاکستان مبنی بر اینکه ابتکار صلح غزه به صلحی پایدار در منطقه منجر شود را ابراز داشت و تأکید کرد که اسلام‌آباد متوقف ماندن آتش‌بس، جریان روان کمک‌های بشردوستانه و بازسازی غزه را انتظار دارد.

فرمانده ارتش پاکستان بر پایبندی این کشور به "راه‌حل دو دولت و ضرورت تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل، دارای حاکمیت و توان بر اساس مرز‌های پیش از جنگ ۱۹۶۷ با قدس شریف به عنوان پایتخت آن" تأکید کرد.

منیر رنج فلسطینیان و سلب حقوق مردم کشمیر را زخم‌های متعفن بر پیکر وجدان بشریت خواند و به هند هشدار داد که در محیط هسته‌ای جایی برای جنگ وجود ندارد. او از دهلی‌نو خواست مسائل اصلی با پاکستان را مطابق با هنجار‌های بین‌المللی و بر اساس برابری و احترام متقابل حل کند.

این اظهارات در پی امضای توافقنامه آتش‌بس غزه توسط رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس‌جمهور مصر در شهر شرم‌الشیخ مطرح شد. جنگ دو ساله اخیر منجر به شهادت نزدیک به ۶۸ هزار فلسطینی، اکثراً زنان و کودکان، و غیرقابل سکونت شدن بخش‌های وسیعی از غزه شده است.

واکنش فوری‌ای از سوی هند به اظهارات اخیر ژنرال منیر گزارش نشده است.

منبع: آناتولی

