معاون توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر گفت: ۷۸۰ قطعه در حوزه شناورسازی توسط مهندسان و دریانوردان کشور بومی سازی شده که این امر زمینه ساز صرفه‌جویی در خروج ارز از کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی اکبر فتحی معاون توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر  در گفت‌ وگو  با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: ۷۸۰ قطعه در حوزه شناورسازی توسط مهندسان و دریانوردان کشور بومی سازی شده که این امر زمینه ساز صرفه‌جویی در خروج ارز از کشور شده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، توجه به تولید داخلی و خودکفایی در زمینه ساخت قطعات یدکی به ویژه در صنعت دریایی، به موضوعی حائز اهمیت تبدیل شده است. 

او بیان کرد:  در دو دهه گذشته، موفق به تولید ۷۸۰ قطعه در صنعت شناورها شده‌ایم. این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی و خلاقیت صنعتگران داخلی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان به دست آمده است.

فتحی توضیح داد: این امر زمینه ساز کاهش وابستگی شده به طوری که با تولید قطعات در داخل کشور، وابستگی به واردات کاهش می‌یابد.

او بیان کرد:با حمایت از صنعتگران داخلی، مشاغل بیشتری ایجاد می‌شود و اقتصاد محلی تقویت می‌شود.

وی ادامه داد: تولید در داخل به ما این امکان را می‌دهد که کیفیت محصولات را تحت کنترل داشته باشیم و بهبود دهیم.

فتحی تأکید کرد: برای دستیابی به اهداف خود در زمینه تولید قطعات یدکی، می‌توان اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی برای نمایش توانمندی‌های داخلی و جذب سرمایه‌گذاران  سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی کار و ارتقاء مهارت‌های فنی همچنین تشویق به تحقیقات و توسعه محصولات جدید که نیازهای صنعت را برآورده کند انجام  داد.

معاون سازمان  بنادر  گفت: با توجه به روند رو به رشد تولید قطعات یدکی در داخل کشور، امید است با ادامه حمایت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی، به زودی بتوانیم به خودکفایی کامل در این حوزه دست یابیم. این امر نه تنها به تقویت صنعت دریایی کشور کمک می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز منجر خواهد شد.

