باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در حاشیه نشست تخصصی محیط زیست «پسماند صفر» در استانبول با ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه دیدار کرد و با اشاره به چالشهای زیستمحیطی از جمله پسماند، تغییر اقلیم، خشکسالی و آتشسوزی جنگلها، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک در حوزه جنگل و مدیریت منابع آب را مطرح کرد.
معاون رئیسجمهور بر اهمیت تبادل تجربیات در زمینه حفاظت از تالابها، تنوع زیستی و استفاده از فناوریهای نوین تأکید کرد.
وزیر کشاورزی ترکیه نیز ضمن استقبال از همکاریهای دوجانبه، بر آمادگی کشورش برای تبادل تجربیات در زمینه مدیریت منابع طبیعی، مقابله با آتشسوزی و بهینهسازی مصرف آب تأکید کرد.
براساس این گزارش در این دیدار، دو طرف بر اجرای پروژههای مشترک، تبادل هیأتهای تخصصی و توسعه همکاریهای منطقهای در حوزه محیط زیست توافق کردند.
منبع: سازمان محیط زیست