رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه بر همکاری‌های محیط زیستی و مدیریت منابع طبیعی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری در حاشیه نشست تخصصی محیط زیست «پسماند صفر» در استانبول با ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه دیدار کرد و با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی از جمله پسماند، تغییر اقلیم، خشکسالی و آتش‌سوزی جنگل‌ها، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک در حوزه جنگل و مدیریت منابع آب را مطرح کرد.

معاون رئیس‌جمهور بر اهمیت تبادل تجربیات در زمینه حفاظت از تالاب‌ها، تنوع زیستی و استفاده از فناوری‌های نوین تأکید کرد.

وزیر کشاورزی ترکیه نیز ضمن استقبال از همکاری‌های دوجانبه، بر آمادگی کشورش برای تبادل تجربیات در زمینه مدیریت منابع طبیعی، مقابله با آتش‌سوزی و بهینه‌سازی مصرف آب تأکید کرد.

براساس این گزارش در این دیدار، دو طرف بر اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل هیأت‌های تخصصی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه محیط زیست توافق کردند.

منبع: سازمان محیط زیست

برچسب ها: رئیس سازمان محیط زیست ، مدیریت منابع طبیعی ، همکاری ایران و ترکیه
